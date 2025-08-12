L'inflazione di fondo negli Stati Uniti è superiore alle attese. EURUSD in rialzo dopo la lettura

Inflazione CPI di luglio: 2,7% su base annua (previsione: 2,8% a/a; precedente: 2,7% a/a)

(previsione: 2,8% a/a; precedente: 2,7% a/a) Inflazione CPI mensile: 0,2% su base mensile (previsione: 0,2% m/m; precedente: 0,3% m/m)

(previsione: 0,2% m/m; precedente: 0,3% m/m) Inflazione CPI core: 3,1% su base annua (previsione: 3,0% a/a; precedente: 2,9% a/a)

(previsione: 3,0% a/a; precedente: 2,9% a/a) Inflazione core mensile: 0,3% su base mensile (previsione: 0,3% m/m; precedente: 0,2% m/m)

L’inflazione generale si è mantenuta stabile al 2,7%, mentre l’inflazione core è sorprendentemente aumentata al 3,1%. Su base mensile, i prezzi sono cresciuti dello 0,3%, segnando il rialzo più alto da febbraio. Analizzando i contributi, l’inflazione abitativa ha dato nuovamente il contributo maggiore a luglio, sebbene leggermente inferiore rispetto ai mesi precedenti. È importante sottolineare che il contributo delle auto usate ha registrato un aumento netto, pur rimanendo minimo rispetto ad altre componenti chiave dell’inflazione. Il tasso di inflazione annuale è stato principalmente frenato dai prezzi dei carburanti.

Nonostante il dato sull’inflazione core, superiore alle attese e considerato un fattore cruciale nelle decisioni della Federal Reserve, la coppia EURUSD e i principali indici azionari hanno reagito con un iniziale rialzo. Questa reazione di mercato sembra essere guidata dalle aspettative, poiché gli operatori avevano già scontato un aumento dell’inflazione ancora più marcato a causa dei recenti dazi.