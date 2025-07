Notizie del mattino (28.07.2025)

Il tema principale della sessione odierna è l'accordo commerciale preliminare tra Stati Uniti e Unione Europea riguardante i dazi.

L'intesa, sebbene sia ancora una struttura preliminare e richieda ulteriori dettagli, include diversi elementi chiave: un tetto permanente del 15% sui dazi per i beni dell'UE importati negli Stati Uniti, un impegno da parte dell’UE ad acquistare energia statunitense per un valore di 750 miliardi di dollari (riducendo la dipendenza dalle forniture russe) e ulteriori investimenti europei nell’economia americana per 600 miliardi di dollari.

Inoltre, l'accordo prevede un sistema di dazi 0%-per-0% su una gamma di prodotti, inclusi tutti gli aerei e le parti di ricambio, attrezzature per semiconduttori, alcune sostanze chimiche, alcuni farmaci generici, prodotti agricoli selezionati, risorse naturali, materie prime critiche e altri.

La questione dei dazi sulle bevande alcoliche richiede ancora negoziazione.

I mercati azionari asiatici hanno chiuso con risultati misti: il Nikkei 225 giapponese è sceso di circa lo 0,85%, mentre l’Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,48%; lo Shanghai Composite è rimasto pressoché stabile.

Il sentiment nella regione è stato influenzato dalle aspettative di una ripresa dei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina a Stoccolma, con forti indicazioni di una possibile estensione della tregua tariffaria per altri 90 giorni, il che ha migliorato il clima di mercato, soprattutto in Cina.

Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica cinese, i profitti industriali in Cina sono diminuiti del 4,3% su base annua a giugno, dopo un calo del 9,1% a maggio.

I future sugli indici europei e sull’S&P 500 statunitense indicano solidi rialzi intorno all’1% all’apertura della sessione cash europea, in seguito all’accordo commerciale raggiunto nel fine settimana tra Stati Uniti e Unione Europea.

Samsung Electronics ha firmato un accordo pluriennale del valore di 16,5 miliardi di dollari con Tesla per la produzione di chip, spingendo il titolo a salire fino al 3,5% durante la giornata.

Sul mercato valutario, il dollaro statunitense ha aperto in rialzo: il cambio EUR/USD è sceso verso quota 1,1740 dopo la notizia dell’accordo commerciale UE-USA e l’annuncio dell’aumento delle importazioni di energia statunitense e degli investimenti in Europa.

Le valute a rischio, come la sterlina britannica, il dollaro australiano e il dollaro neozelandese, sono rimaste deboli rispetto al dollaro USA; lo yen giapponese e il franco svizzero sono rimasti stabili, con il cambio USD/JPY intorno a 147,7 (appena sotto una resistenza tecnica importante).

L’attenzione degli investitori questa settimana resta concentrata sulle prossime riunioni della Federal Reserve e della Banca del Giappone, oltre ai dati sull’inflazione australiana attesi mercoledì, che potrebbero rivelarsi cruciali per le decisioni della RBA.

Vale anche la pena notare che questa settimana entra nel vivo la stagione delle trimestrali, con il 37% delle società dell’S&P500 che pubblicheranno i risultati, incluse le aziende del gruppo Mag7.

I metalli preziosi mostrano scarsa volatilità all’inizio della sessione odierna.

Il quadro è leggermente diverso nel mercato dell’energia, dove il gas naturale e il greggio WTI sono in rialzo rispettivamente dello 0,86% e dello 0,75%.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.