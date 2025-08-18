US OPEN - Mercato in attesa delle decisioni

L’inizio della nuova settimana è segnato dalle speranze e dalle preoccupazioni degli investitori riguardo a importanti fattori geopolitici e macroeconomici. L’incontro Trump-Putin in Alaska si è svolto senza impegni o dichiarazioni sulla pace, il che si riflette nella delusione dei mercati. Secondo un rapporto di Deutsche Bank, il sentiment degli investitori è sceso al livello più basso degli ultimi 3 mesi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Apollo Sløk avverte inoltre del deterioramento del contesto macroeconomico. Il calo dei flussi del commercio marittimo segnala un indebolimento del consumatore. Un fondo privato scandinavo sottolinea anche che l’allocazione di capitale nelle società di intelligenza artificiale ha già superato gli estremi del periodo della bolla Dot-Com. Fonte: Appolo Sløk. Fonte: Bloomberg Finance LP Dopo l’incontro improduttivo in Alaska, un’altra incertezza che il mercato attende di vedere risolta riguarda la posizione della FED in merito alla politica futura. Il mercato è alla ricerca di una direzione, ma non riesce ancora a trovarla, poiché la seduta si apre sul livello di chiusura di venerdì.

US500 (D1) L’indice principale della borsa di Wall Street si trova attualmente al limite superiore di un canale di consolidamento in restringimento, all’interno di un trend rialzista. Il prezzo è ben al di sopra delle medie, tuttavia gli indicatori RSI non segnalano ancora condizioni di ipercomprato. Il mercato è alla ricerca di un motivo per continuare a salire, ma se non lo trovasse, la discesa potrebbe essere dolorosa. In tal caso, i livelli di supporto iniziali sono a 6360, seguiti da 6250, dove si trovano i minimi recenti e la media mobile EMA50. Ulteriori supporti potrebbero arrivare dalle medie mobili EMA100 ed EMA200, quest’ultima posizionata anche sui minimi di 2 mesi fa, rendendola un livello molto importante in caso di potenziali ribassi. Notizie aziendali:

UnitedHealth Group (UNH.US) – La protagonista della seduta è attualmente la controversa società attiva nel settore delle assicurazioni sanitarie. L’azienda ha vissuto un anno molto difficile, ma la sua fase negativa potrebbe invertirsi dopo l’annuncio di venerdì riguardante consistenti acquisti di azioni e opzioni da parte di Warren Buffett e Michael Burry. Venerdì la società ha chiuso la seduta con un gap rialzista di oltre il 10%. Lunedì, UnitedHealth guadagna un ulteriore 2% all’apertura. Solo il tempo dirà se il cambiamento di sentiment sarà duraturo. Fonte: Xstation Palo Alto (PANW.US) – Al termine della sessione di lunedì, uno dei leader nel settore della cybersecurity pubblicherà i risultati per il primo semestre del 2025. Le aspettative sono per ricavi pari a 2,5 miliardi di dollari e un EPS di 0,85, segnando un’ulteriore tappa di crescita per l’azienda. Novo Nordisk (NVO.US) – La società farmaceutica, nota per il suo rivoluzionario farmaco contro l’obesità Ozempic, sta recuperando parte delle perdite recenti grazie a un’ondata di ottimismo legata a un nuovo prodotto che ha ricevuto l’approvazione della FDA. Il farmaco, “Wegovy”, è utile nel trattamento delle malattie epatiche. Credito d’imposta USA – Le nuove regole per la concessione di crediti d’imposta a favore delle infrastrutture per le energie rinnovabili negli Stati Uniti stanno sostenendo le valutazioni delle aziende del settore. Tra queste figura Vestas, in crescita del 15%. Soho House (SHCO.US) – La società americana attiva nel settore dell’ospitalità e della ristorazione sta per essere acquisita da un fondo di investimento privato. Il gruppo è disposto a pagare 9 dollari per azione, con un premio del 18% rispetto alla valutazione di mercato attuale. Dayforce (DAY.US) – La società che fornisce soluzioni software per le imprese segna un +13% dopo la notizia della sua selezione come fornitore da parte di Thoma Bravo.



