Notizie sulle criptovalute: Ethereum perde il 5%📉Le criptovalute aprono la settimana in ribasso

Le criptovalute aprono la settimana in calo, mentre continua il profit-taking sul mercato. Ethereum è stata colpita particolarmente duramente, arretrando di quasi il 10% rispetto ai massimi pluriennali della scorsa settimana. ETH è sceso a $4.250, mentre Bitcoin si aggira intorno a $115.000. I mercati osservano con attenzione l’esito dei colloqui di Trump con Zelenskyy e i prossimi dati economici — soprattutto dagli Stati Uniti — previsti per questa settimana. Venerdì inizierà il simposio di Jackson Hole.

Oltre a Ethereum, anche Algorand e Avalanche registrano cali tra il 5% e il 7%, sebbene sia ancora difficile parlare di panico generalizzato sul mercato.

Nelle ultime 24 ore, sono state liquidate posizioni long per quasi 240 milioni di dollari su un totale di circa 340 milioni.

I dati on-chain di CryptoQuant indicano profit-taking tra le cosiddette "whales" (indirizzi con più di 10.000 BTC), con un forte aumento dei flussi verso gli exchange.

Con il calo dei prezzi del BTC, anche l’open interest nei mercati delle opzioni è aumentato, il che potrebbe indicare un crescente interesse per strategie di trend tracking e la formazione di significative posizioni short.

Guardando agli indici azionari statunitensi, si osserva una pressione al ribasso relativamente lieve prima dell’apertura di Wall Street. Nel breve termine, il rischio maggiore per un “mercato toro” delle criptovalute sembra derivare da numeri dell’inflazione più alti e da una Fed più aggressiva. Inoltre, l’assenza di un accordo tra Ucraina e Russia potrebbe essere percepita come inflazionistica, a causa delle sanzioni sulle risorse energetiche russe: petrolio e gas.

Grafici Bitcoin ed Ethereum (D1)

Il prezzo del BTC è sceso al di sotto della EMA a 50 giorni, anche se è ancora incerto se riuscirà a riconquistare questo livello oggi. Storicamente, la EMA50 (linea arancione) è stata importante per il momentum. Nei mercati toro, ha spesso agito come supporto, con i prezzi che tendevano a rimbalzare sopra di essa.

Fonte: xStation5

Gli indicatori di momentum per Ethereum appaiono particolarmente surriscaldati. In caso di una correzione più profonda, il livello di $4.000 potrebbe fungere da primo supporto chiave. La resistenza rimane intorno a $4.800 — il picco del bull market del 2021 — rafforzata dalla recente pressione di vendita.

Fonte: xStation5

Flussi negli ETF

I fondi su Bitcoin hanno registrato afflussi per quasi 500 milioni di dollari lo scorso venerdì. Al contrario, gli ETF su Ethereum hanno subito deflussi per oltre 50 milioni di dollari, suggerendo prese di profitto — probabilmente da parte di un singolo grande investitore, poiché le vendite si sono concentrate quasi esclusivamente sul Fidelity Ethereum Fund.

Fonte: Team di ricerca di XTB, Bloomberg Finance L.P.