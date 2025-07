Notizie del mattino (29.07.2025)

La sessione asiatica si sta svolgendo in modo tranquillo, senza pubblicazioni di dati rilevanti e con intervalli di scambio ristretti sia nei mercati valutari che azionari. I movimenti degli indici azionari sono limitati a +/-0,50%.

Il Segretario al Commercio degli Stati Uniti, Lutnick, ha suggerito che è altamente probabile un’estensione di 90 giorni della tregua tariffaria con la Cina. I colloqui sono iniziati lunedì a Stoccolma e dovrebbero proseguire martedì.

Trump ha bloccato uno scalo di transito a New York da parte del presidente di Taiwan per evitare di irritare la Cina — segnalando la volontà di mantenere un equilibrio diplomatico con Pechino.

Nvidia ha ordinato 300.000 chip H20 a TSMC per soddisfare la forte domanda proveniente dalla Cina. Tuttavia, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti non ha ancora approvato le necessarie licenze di esportazione.

Un ex membro del consiglio della Banca del Giappone ha affermato che sono necessari ulteriori aumenti dei tassi per allineare le previsioni d’inflazione con la realtà economica. L’aumento dei prezzi alimentari potrebbe spingere le aspettative d’inflazione oltre l’obiettivo della BoJ.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che prenderà in prestito 1.007 miliardi di dollari nel terzo trimestre — ben al di sopra della previsione di 554 miliardi fatta ad aprile. L’estensione del tetto del debito consente una maggiore emissione, in particolare di titoli di Stato a breve termine (Treasury bills).

Fidelity International prevede che il prezzo dell’oro possa salire fino a 4.000 dollari l’oncia entro la fine del 2026, sostenuto da un allentamento della politica della Fed, un dollaro più debole e una forte domanda da parte delle banche centrali.

Morgan Stanley prevede che l’indice US500 salirà a 7.200 punti, spinto dal miglioramento dei margini e dalla crescita degli utili. Tra i principali fattori: l’adozione dell’IA, un dollaro più debole e vantaggi fiscali derivanti dal piano “One Big Beautiful Bill” di Trump.

Trump ha ridotto il suo ultimatum per la pace in Ucraina da 50 a 12 giorni, esprimendo frustrazione per la mancanza di progressi. Insieme al Primo Ministro britannico Starmer, ha ribadito la minaccia di dazi del 100% e sanzioni secondarie, prendendo di mira i Paesi che continuano a commerciare con la Russia — inclusi Cina e India.

Ray Dalio ha suggerito che i portafogli a lungo termine dovrebbero includere un’esposizione del 15% in oro o Bitcoin. Sebbene preferisca l’oro, sostiene entrambi gli asset come copertura contro la svalutazione valutaria e l’instabilità fiscale.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.