Notizie del mattino: gli indici di borsa scivolano mentre il petrolio torna a quota 100 dollari (26.03.2026)

Il sentiment dei mercati azionari è in indebolimento, mentre il petrolio torna intorno ai 98 dollari, poiché i mercati sembrano prezzare una probabilità più bassa di un cessate il fuoco a breve termine in Medio Oriente dopo i commenti di ieri della leadership militare iraniana. I futures US100 sono in calo dello 0,3% e, dopo una seduta debole in Asia, anche gli indici europei sono probabilmente destinati ad aprire in territorio negativo.

L’attenzione macro di oggi sarà rivolta ai dati sul mercato del lavoro statunitense (richieste iniziali di sussidi di disoccupazione alle 12:30 GMT) e agli interventi dei membri della Fed Stephen Miran e Lisa Cook. L’oro perde quasi l’1,5%, mentre EUR/USD arretra a 1,158 in un contesto di dollaro più forte e rendimenti in aumento; i Treasury a 10 anni salgono di oltre 3 punti base, sopra il 4,36%.

Le forze statunitensi affermano che la portaerei USS Abraham Lincoln continua a condurre operazioni contro posizioni iraniane, mentre l’Iran ha segnalato attacchi a Isfahan (parte centrale del Paese), dove si trova uno dei suoi impianti nucleari.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno confermato un’altra ondata di attacchi contro obiettivi in Iran e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sottolineato che l’obiettivo dell’operazione militare è la completa neutralizzazione delle capacità di leadership iraniane.

L’amministratore delegato di Exxon, Ammann, ha dichiarato che i mercati energetici sono nelle fasi iniziali di una perturbazione. Exxon sta massimizzando la produzione per sostenere i mercati, con l’obiettivo di raddoppiare l’output dai giacimenti shale statunitensi. Secondo il WSJ, il servizio postale degli Stati Uniti (USPS) imporrà un sovrapprezzo dell’8% sulle spedizioni per compensare l’aumento dei costi del carburante per jet.

La senatrice Elizabeth Warren ha dichiarato di voler congelare le licenze di esportazione di Nvidia “finché l’azienda non prenderà seriamente le nostre preoccupazioni per la sicurezza nazionale”. Secondo Axios, economisti e investitori stanno esortando Washington a introdurre regolamentazioni di sicurezza in risposta alle perdite di posti di lavoro guidate dall’intelligenza artificiale.

Secondo fonti occidentali citate dal Financial Times, la Russia starebbe fornendo droni all’Iran; le stime suggeriscono che i suoi ricavi petroliferi siano triplicati dall’inizio del conflitto in Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli attacchi dei bombardieri B-2 hanno impedito all’Iran di acquisire un’arma nucleare. US100 (timeframe D1) Fonte: xStation5

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