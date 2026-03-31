Notizie del mattino🗽Gli indici tentano di riprendersi dopo la pubblicazione del rapporto del WSJ (31.03.2026)

I future sugli indici azionari sono saliti mentre i prezzi del petrolio si sono attenuati dopo che il The Wall Street Journal ha riportato che Donald Trump avrebbe detto ai suoi collaboratori di essere disposto a sospendere la campagna militare statunitense contro l’Iran — anche se lo Stretto di Hormuz rimanesse in gran parte ostruito. Il conflitto è comunque in corso: durante la notte sono stati segnalati un attacco significativo contro depositi sotterranei di missili iraniani vicino a Isfahan, seguito da una serie di forti esplosioni.

sono saliti mentre i prezzi del petrolio si sono attenuati dopo che il The Wall Street Journal ha riportato che avrebbe detto ai suoi collaboratori di essere disposto a sospendere la campagna militare statunitense contro l’Iran — anche se lo rimanesse in gran parte ostruito. Il conflitto è comunque in corso: durante la notte sono stati segnalati un attacco significativo contro depositi sotterranei di missili iraniani vicino a Isfahan, seguito da una serie di forti esplosioni. I future legati all’ S&P 500 sono saliti dello 0,8% , mentre i contratti europei hanno guadagnato lo 0,3% , riflettendo aspettative crescenti degli investitori per un graduale allentamento delle tensioni geopolitiche. Il rimbalzo dei mercati asiatici si è però rivelato di breve durata. L’indice MSCI Asia Pacific ha infine perso l’ 1% , avviandosi verso la peggior performance mensile da ottobre 2008. I titoli dei semiconduttori sono stati tra i più colpiti.

sono saliti dello , mentre i contratti europei hanno guadagnato lo , riflettendo aspettative crescenti degli investitori per un graduale allentamento delle tensioni geopolitiche. Il rimbalzo dei mercati asiatici si è però rivelato di breve durata. L’indice ha infine perso l’ , avviandosi verso la peggior performance mensile da ottobre 2008. I titoli dei semiconduttori sono stati tra i più colpiti. Tra le speranze di de-escalation in Medio Oriente, il West Texas Intermediate ha cancellato i guadagni iniziali e ha scambiato circa invariato intorno ai 103 dollari al barile , dopo essere salito in precedenza vicino a 107 . I Treasury USA hanno esteso il rally, mentre il dollaro si è indebolito contro la maggior parte delle valute del G10 .

ha cancellato i guadagni iniziali e ha scambiato circa invariato intorno ai , dopo essere salito in precedenza vicino a . I hanno esteso il rally, mentre il dollaro si è indebolito contro la maggior parte delle valute del . Dopo un mese di conflitto, l’Iran sembra aver ottenuto un vantaggio strategico significativo mantenendo il controllo del traffico attraverso lo Stretto di Hormuz . A marzo, solo circa sei navi al giorno hanno attraversato la rotta stretta che collega il Golfo Persico ai mercati globali, rispetto alle circa 135 al giorno in condizioni normali.

. A marzo, solo circa hanno attraversato la rotta stretta che collega il ai mercati globali, rispetto alle circa in condizioni normali. I rendimenti dei Treasury USA sono scesi dopo il report del WSJ, con il rendimento del decennale in calo di due punti base al 4,33% . I prezzi delle obbligazioni erano già stati sostenuti lunedì dopo che il presidente della Federal Reserve , Jerome Powell , aveva ridimensionato i rischi inflazionistici a breve termine legati ai maggiori costi energetici.

sono scesi dopo il report del WSJ, con il rendimento del in calo di . I prezzi delle obbligazioni erano già stati sostenuti lunedì dopo che il presidente della , , aveva ridimensionato i rischi inflazionistici a breve termine legati ai maggiori costi energetici. Dal lato macro, i dati PMI NBS della Cina hanno mostrato risultati migliori delle attese sia nel manifatturiero (50,4 vs 50,1 atteso e 49 precedente) sia nel non manifatturiero (50,1 vs 49,9 atteso e 49,5 precedente). In Giappone, le nuove costruzioni abitative sono scese del -4,9% m/m contro -4,5% atteso e -0,4% precedente. Fonte: xStation5

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