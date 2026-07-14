Notizie del mattino: gli indici USA salgono in attesa del dato sull'IPC e del discorso del membro della Fed Warsh (14.07.2026)

Punti chiave I mercati attendono il dato sull'inflazione USA (CPI), in uscita alle 14:30 CET.

I future sugli indici statunitensi avanzano dopo la seduta positiva dei mercati asiatici.

Le principali banche americane pubblicheranno i risultati trimestrali prima dell'apertura di Wall Street.

Dopo una seduta positiva in Asia, con Nikkei, Hang Seng e KOSPI tutti in rialzo, i future sugli indici europei trattano in territorio positivo. Anche i future statunitensi indicano un'apertura in rialzo, con il US100 in crescita di circa lo 0,7% e il US500 in rialzo di circa lo 0,5% . Gli appuntamenti principali della giornata sono la pubblicazione dei risultati trimestrali di Morgan Stanley e Goldman Sachs , oltre al dato sull'inflazione statunitense ( CPI ), atteso alle 14:30 CEST .

tutti in rialzo, i future sugli indici europei trattano in territorio positivo. Anche i future statunitensi indicano un'apertura in rialzo, con il in crescita di circa lo e il in rialzo di circa lo . Gli appuntamenti principali della giornata sono la pubblicazione dei risultati trimestrali di e , oltre al dato sull'inflazione statunitense ( ), atteso alle . Il nuovo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh , testimonierà davanti a una commissione del Congresso alle 16:00 CEST , un evento considerato di particolare rilievo per i mercati. Tra gli altri dati macroeconomici in agenda figurano l' indice NFIB sull'ottimismo delle piccole imprese e il rapporto ADP sull'occupazione .

, testimonierà davanti a una commissione del Congresso alle , un evento considerato di particolare rilievo per i mercati. Tra gli altri dati macroeconomici in agenda figurano l' e il . Oro, argento e Bitcoin registrano rialzi moderati, inferiori all'1%. Nel frattempo, il Dollar Index arretra leggermente dopo il recente rally, sostenuto dall'aumento dei prezzi del petrolio e dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il petrolio estende i guadagni odierni, con un rialzo di quasi il 2% , attestandosi intorno agli 84 dollari al barile .

arretra leggermente dopo il recente rally, sostenuto dall'aumento dei prezzi del petrolio e dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il petrolio estende i guadagni odierni, con un rialzo di quasi il , attestandosi intorno agli . In Germania, i prezzi all'ingrosso sono diminuiti dello 0,7% su base mensile a giugno, dopo il calo dello 0,6% registrato nel mese precedente, mentre l'inflazione annua dei prezzi all'ingrosso è rallentata al 4,9% dal 5,9% . Circa 45 minuti prima dell'apertura delle contrattazioni in Europa, i future sul DE40 (DAX) erano in lieve rialzo.

a giugno, dopo il calo dello registrato nel mese precedente, mentre l'inflazione annua dei prezzi all'ingrosso è rallentata al dal . Circa 45 minuti prima dell'apertura delle contrattazioni in Europa, i future sul erano in lieve rialzo. Secondo Semafor , l'amministrazione Trump starebbe valutando l'introduzione di una tariffa del 20% sulle merci in transito attraverso lo Stretto di Hormuz . Per una superpetroliera completamente carica, un simile onere potrebbe tradursi in un costo di circa 30 milioni di dollari .

, l'amministrazione Trump starebbe valutando l'introduzione di una tariffa del sulle merci in transito attraverso lo . Per una superpetroliera completamente carica, un simile onere potrebbe tradursi in un costo di circa . Sempre secondo Semafor , gli Stati Uniti avrebbero ripristinato un blocco navale nei confronti dell'Iran, con il presidente Donald Trump che avrebbe notificato formalmente il Congresso della decisione. Il settore dello shipping ha reagito con sorpresa, sottolineando la mancanza di preavviso e di dettagli operativi. Il ministro degli Esteri iraniano ha riconosciuto che il pagamento di un pedaggio potrebbe essere giustificato per garantire un passaggio sicuro, ma ha definito eccessiva una tariffa del 20% .

, gli Stati Uniti avrebbero ripristinato un blocco navale nei confronti dell'Iran, con il presidente che avrebbe notificato formalmente il Congresso della decisione. Il settore dello shipping ha reagito con sorpresa, sottolineando la mancanza di preavviso e di dettagli operativi. Il ministro degli Esteri iraniano ha riconosciuto che il pagamento di un pedaggio potrebbe essere giustificato per garantire un passaggio sicuro, ma ha definito eccessiva una tariffa del . Nella seduta di ieri, UBS ha ridotto il target price di Meta Platforms a 766 dollari da 865 dollari e quello di Alphabet a 400 dollari da 410 dollari . Al contrario, Bank of America ha alzato il target price di AMD a 620 dollari da 550 dollari .

ha ridotto il target price di a da e quello di a da . Al contrario, ha alzato il target price di a da . Secondo il Washington Post , l'amministrazione Trump e i principali esponenti del settore dell'intelligenza artificiale stanno discutendo un quadro normativo volto ad accelerare la commercializzazione dei modelli di IA open source statunitensi. La proposta prevede che il limite di capacità di tali modelli venga allineato a quello dei più avanzati modelli open source sviluppati in Cina.

, l'amministrazione Trump e i principali esponenti del settore dell'intelligenza artificiale stanno discutendo un quadro normativo volto ad accelerare la commercializzazione dei modelli di IA open source statunitensi. La proposta prevede che il limite di capacità di tali modelli venga allineato a quello dei più avanzati modelli open source sviluppati in Cina. Morgan Stanley stima che gli investimenti in conto capitale ( capex ) dei grandi hyperscaler statunitensi raggiungeranno 1.200 miliardi di dollari entro il 2027 . Nel frattempo, GMI Cloud , partner di Nvidia e fornitore di infrastrutture cloud, è alla ricerca di 635 milioni di dollari di nuovi finanziamenti, garantiti dai propri asset in GPU.

stima che gli investimenti in conto capitale ( ) dei grandi hyperscaler statunitensi raggiungeranno . Nel frattempo, , partner di e fornitore di infrastrutture cloud, è alla ricerca di di nuovi finanziamenti, garantiti dai propri asset in GPU. Le spedizioni globali di smartphone sono diminuite dell'11% su base annua nel secondo trimestre, segnando il secondo trimestre più debole dal 2013. La carenza di chip di memoria ha fatto aumentare i prezzi dei dispositivi e frenato la domanda, penalizzando soprattutto Xiaomi, Oppo e Vivo. Samsung ha riconquistato la leadership del mercato mondiale, mentre Apple ha raggiunto una quota di mercato globale record del 20%. Allo stesso tempo, la solida domanda legata all'intelligenza artificiale continua a sostenere i produttori di chip di memoria. US500 (grafico a 15 minuti) Fonte: xStation5

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