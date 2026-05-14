Notizie del mattino: i mercati si bloccano all'inizio del vertice USA-Cina 🇨🇳 (14.05.2026)

I futures sui principali indici di Wall Street stanno trattenendo il respiro mentre inizia in Cina il vertice tra Trump e Xi. US30 e US500 sono scambiati in territorio invariato, US2000 perde circa lo 0,2%, mentre il tecnologico US100 guadagna lo 0,1%. Anche l’EU50 è stabile.

Il presidente Donald Trump è arrivato a Pechino per un summit con Xi Jinping. I principali temi di discussione includono il commercio, la rimozione dei dazi reciproci e il ruolo della Cina nel conflitto in Medio Oriente. Trump è accompagnato da una delegazione imprenditoriale che include i CEO di Tesla e Nvidia. L’agenda comprende anche Taiwan e l’intelligenza artificiale. Trump ha già dichiarato che le relazioni tra Stati Uniti e Cina saranno “migliori che mai”.

Il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, ha osservato che il mercato del lavoro sta migliorando, mentre la guerra in Iran sta alimentando un’inflazione elevata. Kashkari sostiene la necessità di mantenere aperta la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi, posizione in contrasto con le aspettative di Donald Trump nei confronti di Kevin Warsh. Ha inoltre sottolineato che il presidente della Fed è soltanto uno dei dodici votanti e deve convincere i colleghi a sostenere la propria linea politica.

I mercati azionari asiatici hanno registrato moderati rialzi, sostenuti dal settore tecnologico dopo i record di Wall Street. Tuttavia, le azioni cinesi stanno arretrando dai massimi pluriennali a causa di prese di profitto nel giorno di avvio del cruciale summit Trump-Xi (CHN.cash: -1,8%, HK.cash: -1,4%). L’Hang Seng è sostenuto dai titoli Alibaba. Restano invece in rosso i mercati di Australia, Giappone (JP225: -0,8%) e Singapore (SG20.cash: -0,7%). Gli investitori continuano a temere l’impatto della guerra in Iran sui prezzi del petrolio e sull’inflazione globale.

Kazuyuki Masu, membro del board della Bank of Japan, ha chiesto rialzi dei tassi d’interesse il prima possibile, a condizione che non si verifichi un significativo rallentamento economico. Sebbene in precedenza sostenesse la stabilizzazione dei tassi, ora avverte di persistenti pressioni inflazionistiche derivanti dagli shock energetici. Masu ritiene che il Giappone sia entrato in una fase di aumento dei prezzi che richiede azioni decisive per mantenere l’inflazione al target del 2%.

Il dollaro è stabile, con movimenti minimi tra le valute del G10 dopo la recente volatilità provocata dai dati macroeconomici (inflazione USA) e in attesa dell’esito del summit in Cina. USDJPY sale dello 0,1% nonostante i commenti aggressivi della BoJ. EURUSD resta invariato a 1,171.

Il petrolio recupera lo 0,7% (Brent / OIL a 106 dollari al barile; OIL.WTI a 101 dollari). Il NATGAS estende i moderati rialzi con un ulteriore +0,7%.

I metalli preziosi seguono la moderata volatilità osservata su valute e petrolio. GOLD recupera lo 0,25% a 4.700 dollari l’oncia, mentre SILVER corregge dello 0,25% a 87 dollari l’oncia.

Il sentiment sulle criptovalute resta misto, con lievi rialzi per i principali token. Bitcoin guadagna lo 0,3% a 79.800 dollari, mentre Ethereum sale anch’esso dello 0,3% a 2.265 dollari.

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