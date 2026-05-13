US OPEN: L'inflazione più elevata limiterà i guadagni?

Il mercato azionario statunitense ha aperto oggi leggermente in calo. L’S&P 500 perde lo 0,2%, mentre il NASDAQ Composite scende dello 0,1%. I rialzi potrebbero essere limitati dal ritorno dei timori inflazionistici: il dato odierno sull’inflazione PPI è infatti risultato ben superiore alle attese. Nvidia sta iniziando la giornata con un forte rialzo (+1,6%), mentre il suo CEO, Jensen Huang, ha accompagnato Donald Trump in visita da Xi Jinping.
Il Presidente degli Stati Uniti si trova ora a Pechino e incontrerà il Segretario Generale del Partito Comunista Cinese alle 3:15 del mattino (ora UK). Si tratta di gran lunga dell’evento più atteso della settimana. L’attenzione sarà rivolta sia alle dichiarazioni sul futuro delle relazioni commerciali tra i due Paesi, sia a eventuali aggiornamenti sul conflitto tra Stati Uniti e Iran. Sebbene nel breve termine la chiusura dello Stretto di Hormuz non rappresenti un problema significativo per Xi, grazie all’elevato livello delle riserve strategiche, nel lungo periodo potrebbe rivelarsi critica, poiché oltre il 55% delle importazioni petrolifere della Cina proviene dal Medio Oriente.
Nel frattempo, i rappresentanti della banca d’investimento Morgan Stanley hanno mostrato ottimismo sulle prospettive più ampie del mercato, alzando le loro previsioni sul prezzo dell’indice S&P per la fine del 2026.
Dati macroeconomici
Il Bureau of Labor Statistics ha pubblicato i dati sull’inflazione dei prezzi alla produzione, sorprendendo il mercato con valori significativamente superiori alle previsioni del consenso. L’indice principale è salito del 6% su base annua, il maggiore incremento da dicembre 2022 e ben oltre le attese (4,9%). Ancora più significativo è stato il forte aumento della misura core e del cosiddetto indice “super-core”, che esclude non solo energia e alimentari, ma anche i servizi legati al commercio. Gli aumenti maggiori si sono registrati, prevedibilmente, nel settore dell’aviazione: le tariffe aeree sono aumentate del 3% rispetto a marzo e del 15% su base annua.
Alle 15:30 sono stati pubblicati anche i dati sulle scorte di petrolio e benzina, rilevanti nel contesto dell’attuale situazione di mercato. Il calo si è rivelato più marcato del previsto (-4,3 milioni di barili).
US100 (D1)
Fonte: xStation, 13.05.2026
Il trend rialzista ha mantenuto i propri guadagni intorno all’area dei 29.200 punti, al di sopra del livello FIBO 161,8 calcolato sulla base della correzione gennaio-marzo. Il momentum delle EMA rimane fortemente rialzista, ma la spinta dei compratori sembra indebolirsi. Il potenziale di una correzione è supportato principalmente dall’indicatore RSI (14), che segnala livelli di ipercomprato ormai da diverse settimane.
Notizie societarie
- Ford (F.US): Uno dei giganti dell’industria automobilistica statunitense ha pubblicato i risultati del Q1 2026, sorprendendo gli investitori con un aumento molto significativo della redditività. L’EPS della società è salito a 0,66 dollari, rispetto ad attese inferiori a 0,20 dollari. Il management ha inoltre alzato la previsione di EBIT a 8,5–10,5 miliardi di dollari entro fine anno. Le azioni della società salgono di oltre il 5%.
- Alibaba (BABA.US): La società cinese di e-commerce, sempre più coinvolta anche nel settore dell’intelligenza artificiale, ha pubblicato i risultati del Q1 2026. Nonostante la crescita dei ricavi e la redditività abbiano deluso, penalizzate dagli investimenti nell’AI, il sentiment positivo e le aspettative legate all’incontro Xi-Trump stanno sostenendo il titolo, in rialzo di oltre il 6%.
- Quantum Computing (QUBT.US): Una delle principali società del settore del quantum computing ha pubblicato i propri risultati. Nonostante il sentiment positivo prima della pubblicazione e la forte crescita dei ricavi (in parte dovuta all’acquisizione di Lumiar Semiconductors), gli investitori esprimono preoccupazioni sulla capacità dell’azienda di ridurre i costi e migliorare il proprio EPS negativo. Il titolo perde oltre il 6%.
- Arteris (AIP.US): Uno dei principali fornitori di soluzioni NoC (Network-on-Chip) è salito di oltre il 7% dopo la pubblicazione dei risultati del Q1 2026. I ricavi sono aumentati di quasi il 40% su base annua, permettendo alla società di alzare la guidance sui ricavi 2026 a un intervallo di 91–95 milioni di dollari. Attualmente, fino a due terzi dei nuovi ordini sono collegati a chip per l’intelligenza artificiale.
🚀 L'inflazione PPI negli Stati Uniti schizza al 6%
Riepilogo del mercato: i rialzisti tornano a Wall Street (13.05.2026)
PETROLIO: l'EIA segnala uno shock dell'offerta più profondo del previsto 🔎
Forte calo e Gran Recupero
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.