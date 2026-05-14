USA-Cina: Trump e Xi decidono il futuro del mondo?

Punti chiave Trump si presenta in Cina con Nvidia, Apple e Meta

Al centro della discussione lo sviluppo dell'IA su scala globale e il commercio internazionale

Taiwan é al momento intoccabile

Mercati sembrano ignorare il tutto e proseguono il loro rialzo senza sosta

Vertice fondamentale per l'economia e per la finanza globale, con lo sviluppo dell'IA che procede a velocitá folle per entrambi i paesi che di fatto si trovano in un testa a testa tecnologico fondamentale per il futuro dell'economia mondiale. Trump si presenta in Cina con gli amministratori delegati delle più grandi aziende americane: Nvidia, Apple, Meta, Boeing, BlackRock e Goldman Sachs, aziende che rappresentano vari strategici per l'economia Usa e la sua importanza a livello globale. I Punti Chiave dell'Incontro L'egemonia tecnologica e l'IA: La vera guerra non è sul ferro, ma sui semiconduttori. Si discute di chi detterà gli standard dell'Intelligenza Artificiale, un asset che determinerà la produttività globale dei prossimi vent'anni. Commercio e Accordo "Fase 2": Gli Stati Uniti puntano a ridurre il deficit commerciale forzando la Cina ad aumentare massicciamente l'import di prodotti americani, usando la minaccia di tariffe ritorsive come leva negoziale. Linee rosse geopolitiche: Taiwan e il Mar Cinese Meridionale restano i punti di massima frizione. Per la Cina sono confini invalicabili; per gli USA, sono pedine fondamentali per la stabilità degli interessi strategici in Asia. Le ripercussioni sui mercati In questo momento la situazione dei mercati si presenta come particolarmente positiva, con le aziende tech che sembrano non fermare i loro guadagni, con il comparto dei semiconduttori in piena esplosione dei rendimenti mentre si attende la trimestrale dell'azienda a piú alta capitalizzazione al mondo, Nvidia che presenterá i conti il prossimo 20 maggio. Per il momento il mercato sembra non dare molto peso a questo summit che sará fondamentale per il futuro dell'economia globale, i mercati vedono solo ed esclusivamente la possibilitá di scambiare a prezzi piú alti finché la liquiditá presente lo permette. I mercati stanno salendo per inerzia, non ci sono piú fondamentali che reggono queste quotazioni in quanto alcuni price/earnings e capitalizzazioni risultano assolutamente senza senso nel lungo termine.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.