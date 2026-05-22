Notizie del mattino: Il Nasdaq sale, sostenendo i mercati azionari europei e asiatici

Le azioni asiatiche hanno esteso i guadagni per una seconda sessione consecutiva, sostenute dalla rotazione dei capitali verso le società legate all’IA e da un sentiment ancora resiliente a Wall Street. L’indice MSCI Asia è salito di circa l’1%, trainato dal Nikkei giapponese, che ha registrato un progresso del 2,7%.

Il segnale più forte è arrivato da SoftBank, che è balzata dell’11% grazie alle aspettative legate all’esposizione della società alle infrastrutture per l’intelligenza artificiale. Lenovo ha raggiunto il livello più alto a Hong Kong degli ultimi 26 anni dopo solidi risultati nei segmenti collegati all’IA.

Il miglioramento del sentiment è visibile anche oltre l’Asia: i futures del Nasdaq 100 salgono dello 0,4%, mentre gli indici europei indicano un’apertura in rialzo.

I fattori geopolitici continuano tuttavia a limitare in parte la propensione al rischio, anche se il petrolio Brent è sceso sotto i 102 dollari al barile nonostante i segnali provenienti dall’Iran che indicano una posizione negoziale più rigida sullo stretto di Hormuz e la presenza di uranio arricchito nel Paese.

L’oro è sceso verso i 4.540 dollari l’oncia, suggerendo prese di profitto parziali nonostante le persistenti tensioni geopolitiche. Lo yen è rimasto debole intorno a quota 159 contro il dollaro dopo che il dato chiave sull’inflazione in Giappone è risultato inferiore alle attese.

L’indice del sentiment dei consumatori GfK della Germania si è attestato a -29,8, indicando un miglioramento rispetto al precedente -33,3 e superando il consenso di -34. Nel frattempo, la crescita finale del PIL tedesco del primo trimestre è stata confermata allo 0,3% trimestre su trimestre, in linea sia con le aspettative sia con il ritmo del trimestre precedente.

Donald Trump ha deciso di inviare altri 5.000 soldati statunitensi in Polonia.

OpenAI ha mantenuto il vantaggio sui ricavi rispetto a Anthropic nel primo trimestre, generando circa 5,7 miliardi di dollari — circa 1 miliardo in più rispetto al principale concorrente, secondo The Information.

Allo stesso tempo, Anthropic continua a crescere rapidamente. Il fatturato annualizzato dell’azienda si è recentemente avvicinato ai 45 miliardi di dollari, significativamente superiore ai circa 25 miliardi riportati per OpenAI.

Anthropic prevede inoltre un secondo trimestre molto forte, con ricavi attesi in raddoppio a 11 miliardi di dollari e utili stimati intorno ai 600 milioni di dollari. Secondo indiscrezioni, entrambe le società starebbero pianificando una IPO nel corso di quest’anno. Grafico US100 (H1)

I futures del Nasdaq hanno ripreso il movimento sopra quota 29.550 dopo un breve ritracciamento, con i compratori probabilmente pronti a un nuovo tentativo di raggiungere massimi storici. L’indice è tornato sopra entrambe le medie mobili esponenziali orarie, segnalando un miglioramento del momentum, mentre l’RSI si colloca vicino a 60, ancora lontano da condizioni di ipercomprato estremo. Il supporto chiave resta nell’area 29.100–29.000, mentre la resistenza principale si trova vicino alla soglia psicologica di 29.750 (massimi recenti) e al livello tondo di 30.000. Fonte: xStation5

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