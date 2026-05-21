🎉 Notizie del mattino – Nvidia e Trump migliorano il sentiment di mercato (21.05.2026)

Punti chiave Risultati esplosivi di Nvidia nel primo trimestre: Il colosso tecnologico ha superato nettamente le aspettative del mercato, aumentato in modo significativo il dividendo trimestrale a 0,25 dollari e avviato un massiccio programma di buyback da 80 miliardi di dollari, contribuendo infine a sostenere i futures di Wall Street.

Il colosso tecnologico ha superato nettamente le aspettative del mercato, aumentato in modo significativo il dividendo trimestrale a 0,25 dollari e avviato un massiccio programma di buyback da 80 miliardi di dollari, contribuendo infine a sostenere i futures di Wall Street. Trump innesca il crollo del petrolio: Il Brent è sceso di oltre il 5% dopo che Donald Trump ha annunciato che i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran sono nelle fasi finali, mettendo in secondo piano gravi colli di bottiglia dell’offerta e la riduzione delle scorte globali nello Stretto di Hormuz.

Il Brent è sceso di oltre il 5% dopo che Donald Trump ha annunciato che i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran sono nelle fasi finali, mettendo in secondo piano gravi colli di bottiglia dell’offerta e la riduzione delle scorte globali nello Stretto di Hormuz. Cambiamenti delle banche centrali: Un aumento dei tassi da parte della BCE a giugno sarebbe ormai considerato un “accordo chiuso” per contrastare l’inflazione persistente, mentre dati deboli su occupazione e PMI in Australia hanno alimentato dubbi su ulteriori rialzi dei tassi a livello locale.

🏢 Borsa e società Nvidia ha pubblicato risultati finanziari molto solidi per il primo trimestre dell’esercizio 2027: l’utile per azione (EPS) è stato pari a 1,87 dollari contro 1,77 dollari attesi, mentre i ricavi hanno raggiunto 81,62 miliardi di dollari rispetto al consenso di mercato di 79,19 miliardi. La società ha inoltre fornito una guidance ottimistica per il prossimo trimestre, stimando ricavi medi pari a 91 miliardi di dollari (con un intervallo di ±2%), superiore alle attese del mercato fissate a 87,36 miliardi. Il consiglio di amministrazione ha aumentato significativamente il dividendo trimestrale da 0,01 a 0,25 dollari per azione e ha annunciato un massiccio programma di riacquisto di azioni proprie (buyback) da 80 miliardi di dollari. La reazione degli investitori alla pubblicazione è stata mista: il titolo ha inizialmente registrato un leggero calo, poi è salito di quasi l’1%, stabilizzandosi attualmente a -0,5% rispetto alla chiusura precedente. Questo ritracciamento temporaneo ha inizialmente pesato sui futures di Wall Street, ma nella mattinata del 21 maggio si osserva una ripresa dei rialzi. I futures sull’S&P 500 (US500) sono attualmente in rialzo dello 0,2% a 7.448 punti, mentre quelli sul Nasdaq 100 (US100), più tecnologico, guadagnano lo 0,35% raggiungendo quota 29.384. I dati macroeconomici contrastanti provenienti da Giappone e Australia non hanno penalizzato le valutazioni degli indici locali: i futures sul Nikkei 225 giapponese (Nikkei 225) salgono di quasi l’1% a 61.840 punti, mentre quelli sull’indice australiano ASX 200 (AU200) crescono dello 0,23%. La situazione sui mercati cinesi resta invece mista: i futures sull’Hang Seng CE (CHN.cash) sono in calo dello 0,93%, mentre quelli sul China 50 (CH50cash) salgono dello 0,25%. 📊 Macroeconomia Il tasso di disoccupazione australiano è salito inaspettatamente al 4,5% dal precedente 4,3%. L’occupazione è diminuita di 18.600 unità, contro attese di mercato che prevedevano un aumento di 17.500: dati deboli che potrebbero suggerire che ulteriori rialzi dei tassi da parte della banca centrale locale non siano del tutto certi. Il PMI composito australiano è sceso a 47,8 punti, riflettendo un calo record della componente nuovi ordini dal 2021. Secondo la lettura preliminare, il PMI composito del Giappone è sceso a 51,1 punti dai precedenti 52,2, segnando il minimo da cinque mesi. Il deterioramento del sentiment è stato guidato dal calo del settore servizi fino alla soglia dei 50 punti. D’altro canto, sono stati pubblicati dati molto solidi sul commercio estero giapponese: le esportazioni sono cresciute del 14,8% su base annua (contro attese del 9,3%), mentre le importazioni sono aumentate del 9,7% (contro previsioni dell’8,3%). Il saldo commerciale ha quindi chiuso con un surplus di 302 miliardi di yen, a fronte di un deficit atteso di circa 30 miliardi. Quattro fonti indipendenti vicine alla BCE riportano che un rialzo dei tassi a giugno è di fatto considerato un dato acquisito, mentre la decisione successiva di luglio resta incerta. La misura è volta a mantenere la credibilità dell’istituzione nella lotta all’inflazione, che resta stabilmente sopra il 3%. Gli analisti di Deutsche Bank prevedono un primo rialzo a giugno, seguito da un ulteriore intervento a settembre, che porterebbe il tasso sui depositi BCE al 2,5%. 🛢️ Materie prime e geopolitica I prezzi del Brent hanno subito una correzione superiore al 5% ieri, in risposta diretta a un post di Donald Trump su Truth Social. Trump ha indicato che i negoziati di pace tra Stati Uniti e Iran sono entrati nella fase finale, mentre fonti provenienti da Teheran confermano che l’Iran sta attualmente valutando le proposte statunitensi. Tuttavia, le tensioni regionali restano elevate, poiché l’Iran ha dichiarato unilateralmente una zona di controllo nello Stretto di Hormuz, che include anche acque territoriali sotto la giurisdizione di Oman ed Emirati Arabi Uniti. Goldman Sachs avverte che le scorte globali di petrolio greggio e carburanti si stanno riducendo a un ritmo record, a causa del fatto che i flussi attraverso lo Stretto di Hormuz sono pari solo al 5% del volume normale. Secondo le stime della banca, le scorte stanno diminuendo di 8,7 milioni di barili al giorno, un ritmo molto più rapido rispetto a quello riportato dall’IEA a marzo e aprile, anche se circa due terzi del calo è attribuibile all’esaurimento dello stoccaggio flottante (su navi). 💱 Valute La pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve non ha avuto un impatto significativo sulla valutazione del dollaro USA. La coppia EUR/USD ha registrato forti guadagni all’apertura della sessione di Wall Street, ulteriormente sostenuti dalle dichiarazioni ottimistiche di Trump sui negoziati con l’Iran. Attualmente il cambio EUR/USD si sta stabilizzando a 1,1620. L'indice US100 guadagna terreno in mattinata, ma resta ancora circa l'1% al di sotto dei massimi storici. Fonte: xStation5

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