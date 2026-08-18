Notizie del mattino: il petrolio Brent supera i 91 USD (18.08.2026)

📈 Mercati azionari e azioni

Il colosso statunitense Nvidia ha stanziato fino a 105 miliardi di dollari per realizzare un campus di data center da 8 GW in Ohio, destinato alla locazione a OpenAI, mentre Microsoft e Salesforce starebbero valutando l'acquisizione della piattaforma Darwinbox in vista del suo debutto in Borsa.

I ricavi ricorrenti annuali (ARR) di Anthropic hanno superato i 65 miliardi di dollari alla fine di luglio, registrando un incremento di oltre sette volte rispetto alla fine dello scorso anno e alimentando l'ottimismo in vista della prevista IPO.

Gli indici asiatici hanno registrato forti ribassi: il Nikkei 225 giapponese ha perso oltre l'1,6%, penalizzato dalle forti vendite su Kioxia e Murata, il KOSPI sudcoreano è sceso dell'1,1%, mentre anche le società tecnologiche cinesi, tra cui JD.com e Meituan, sono state interessate da vendite.

Wall Street ha chiuso la seduta sotto pressione: l'S&P 500 è sceso a 7.742 punti (-0,3%), il Nasdaq 100 a 29.898 punti (-0,6%), mentre le azioni Microsoft hanno perso oltre il 3%, a 480 dollari.

L'indice europeo CAC 40 ha registrato un calo dello 0,79%, a causa dell'aumento delle posizioni short sui titoli di Stato francesi (OAT), innescato dallo scontro politico sulla legge di bilancio per il 2027.

🏛️ Macroeconomia

I mercati obbligazionari globali stanno attraversando una forte fase di vendite: il rendimento dei Treasury USA a 30 anni ha raggiunto il 5,3%, il livello più alto dal 2007, mentre i rendimenti dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni sono saliti a circa il 2,95%, su livelli che non si vedevano da tre decenni.

A livello globale, si osserva una netta riduzione delle disponibilità di Treasury USA. A giugno, il valore è sceso a 9.299 miliardi di dollari, a causa della riduzione dei portafogli da parte degli investitori di Giappone, Regno Unito e Cina. Secondo gli analisti di ING, questo potrebbe prolungare le vendite sul mercato obbligazionario, spingendo i rendimenti al rialzo e influenzando potenzialmente anche l'oro.

Goldman Sachs considera altamente improbabile un possibile rialzo dei tassi da parte della Fed alla luce dei dati sull'inflazione, che continuano a mostrarsi contenuti. Tuttavia, i mercati temono pressioni sui costi legate alle materie prime in vista del simposio di Jackson Hole.

Le autorità cinesi hanno presentato un piano per stimolare i consumi a livello provinciale, mentre la PBoC sta valutando un taglio del tasso LPR e uno spostamento del principale strumento di liquidità verso operazioni di reverse repo overnight.

🛢️ Materie prime

I prezzi del petrolio Brent stanno accelerando, superando i 91 dollari al barile, mentre il WTI resta sopra gli 84 dollari dopo un attacco a una nave mercantile nello Stretto di Hormuz e la scadenza del memorandum di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, che era di fatto già venuto meno. Al momento, tuttavia, non sembra probabile che gli Stati Uniti decidano di intraprendere un'azione militare più incisiva.

Sebbene non siano in corso negoziati ufficiali, i colloqui proseguono attraverso intermediari. Sono emerse indiscrezioni secondo cui l'Iran avrebbe dovuto controllare le navi in ingresso nello Stretto di Hormuz e l'Oman quelle in uscita, con la partecipazione degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato, l'Iran avrebbe respinto la proposta.

Il crack spread del diesel statunitense ha raggiunto il record di 102,20 dollari al barile, a causa delle tensioni geopolitiche e della domanda elevata nei settori agricolo e marittimo.

L'oro è arretrato a circa 4.392 dollari l'oncia, incontrando una forte resistenza tecnica a 4.500 dollari. La domanda delle banche centrali ha tuttavia raggiunto quasi 300 tonnellate nel secondo trimestre, mentre Wells Fargo mantiene un target di 4.900-5.100 dollari per il 2026.

Il rame continua a risentire di una crisi dell'offerta e dell'aumento degli spread sul LME, mentre BHP ha annunciato che il metallo ha superato il minerale di ferro diventando il principale motore degli utili della società.

I mercati delle materie prime agricole stanno registrando forti rialzi: il cacao è salito del 5,09% (+9,94% su base settimanale), mentre il succo d'arancia ha guadagnato il 3,18%.

💱 Valute

La Reserve Bank of India (RBI) è intervenuta sul mercato valutario vendendo dollari per ridurre la pressione sulla rupia, con il cambio USD/INR vicino ai massimi, in un contesto caratterizzato da deflussi di capitali e prezzi elevati del petrolio.

Il cambio USD/JPY oscilla intorno a 159,7, mantenendosi vicino ai minimi della valuta giapponese delle ultime due settimane, mentre si attenua l'effetto dei precedenti interventi congiunti di Stati Uniti e Giappone.

Il dollaro neozelandese (NZD/USD) è sceso sotto quota 0,5900 dopo i dati deludenti provenienti dalla Cina sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale di luglio.

Le analisi degli investitori istituzionali indicano una possibile debolezza del dollaro USA nel medio periodo a favore di EUR e GBP (Westpac), mentre le posizioni di carry trade sul cambio EUR/AUD risultano interessanti, con un target a 1,53 secondo Morgan Stanley.

₿ Criptovalute

Il Bitcoin si sta consolidando sopra quota 64.000 dollari, mentre Fundstrat prevede un aumento della volatilità di almeno il 30% nei prossimi due mesi.

Il comparto delle altcoin è interessato da una fase di vendite, guidata da Gala (-15,53%) e Filecoin (-7,76%).

🌍 Geopolitica

Un'esplosione a bordo di una nave mercantile nello Stretto di Hormuz, che ha danneggiato la sala macchine causando una vittima tra l'equipaggio, ha coinciso con la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran e con le minacce provenienti da Washington, aumentando significativamente il rischio di un'escalation del conflitto.

Oltre 180 droni sono stati abbattuti nella regione di Mosca durante un attacco su larga scala che ha colpito, tra gli altri obiettivi, il centro logistico della società Wildberries.

🔭 Mercati da monitorare

WTI Crude — esposizione diretta al rischio geopolitico nello Stretto di Hormuz e test dei massimi delle ultime due settimane sopra gli 84 dollari.

Copper — z-score estremamente elevato (+3,23) e restringimento degli spread sul LME, combinati con il cambiamento nella struttura degli utili di BHP.

Gala — forte calo del prezzo che ha spinto lo z-score ben al di sotto della norma (-1,45), creando il rischio di una capitolazione o, al contrario, l'opportunità di uno short squeeze.

Nikkei 225 — calo dell'indice (-1,62%) accompagnato da uno z-score molto elevato (+3,49) e dall'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato giapponesi verso i massimi pluriennali.