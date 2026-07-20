Notizie del mattino: il petrolio torna sopra i 90 dollari, mentre l'IA cinese pesa sui titoli tecnologici

📈 Mercati azionari USA (Wall Street) La seduta di venerdì a Wall Street si è conclusa con un ampio ribasso che ha coinvolto quasi l'intero mercato. Il Dow Jones ha perso lo 0,8%, l'S&P 500 è sceso dell'1%, mentre il Nasdaq, a forte componente tecnologica, ha ceduto l'1,4%. Le vendite più intense si sono concentrate sul comparto tecnologico, con Netflix che ha chiuso la giornata in calo del 7% dopo la pubblicazione di risultati trimestrali inferiori alle attese. 🌍 Geopolitica e conflitto in Medio Oriente La situazione in Medio Oriente continua a essere al centro dell'attenzione degli investitori. Gli Stati Uniti hanno condotto la nona notte consecutiva di attacchi aerei contro obiettivi in Iran. Secondo il CENTCOM, queste operazioni mirano a indebolire le capacità militari iraniane, compresa la possibilità di condurre azioni contro le navi mercantili nell'area dello Stretto di Hormuz. Il conflitto si sta gradualmente estendendo ad altre aree della regione. Sono stati registrati lanci di missili dal Kuwait verso l'Iran, esplosioni nel sud del Paese e ulteriori attacchi contro obiettivi collegati agli Stati Uniti negli Stati del Golfo, tra cui Kuwait, Giordania e Bahrein. L'aumento delle tensioni accresce il rischio di un'ulteriore escalation militare e di possibili interruzioni nel trasporto delle materie prime energetiche. Secondo fonti statunitensi, l'amministrazione di Donald Trump si starebbe preparando all'eventualità di un conflitto più ampio con l'Iran accelerando il dispiegamento di forze militari nella regione. Il rafforzamento della presenza militare americana alimenta i timori che le operazioni possano andare oltre le precedenti azioni limitate. Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che i negoziati diplomatici potranno iniziare solo dopo che Teheran avrà ottenuto un vantaggio sul piano militare, segnalando una scarsa disponibilità a un rapido compromesso. 🛢️ Materie prime energetiche Un ulteriore elemento di tensione sul mercato petrolifero è rappresentato dalle notizie provenienti dall'Iran riguardanti il danneggiamento e l'esplosione di due petroliere nello Stretto di Hormuz, una delle rotte più importanti al mondo per il trasporto del petrolio. L'Iran ha inoltre lanciato una nuova ondata di attacchi missilistici nell'area del Golfo Persico. Il mercato ha rapidamente incorporato un premio per il maggiore rischio geopolitico, considerando che circa il 20% del commercio mondiale di petrolio transita attraverso lo Stretto di Hormuz. Eventuali restrizioni al traffico marittimo potrebbero provocare una significativa riduzione dell'offerta. Di conseguenza, il Brent è tornato sopra i 90 dollari al barile e gli investitori stanno iniziando a scontare uno scenario di ulteriore escalation del conflitto e possibili interruzioni delle forniture energetiche. 🤖 Intelligenza artificiale e settore dei semiconduttori L'intelligenza artificiale continua a rappresentare il secondo grande tema dominante sui mercati. La società cinese Moonshot AI ha deciso di limitare temporaneamente le nuove registrazioni per il modello Kimi K3, poiché la domanda ha superato la capacità dell'infrastruttura di calcolo disponibile. La crescente popolarità dei modelli di IA cinesi ha rafforzato i timori che possano competere efficacemente con le soluzioni occidentali. Il lancio di Kimi K3 ha innescato vendite nel settore dei semiconduttori, poiché gli investitori temono che modelli di IA più efficienti e meno costosi possano rallentare gli investimenti nelle infrastrutture più onerose, comprese le GPU e le soluzioni offerte da aziende come Nvidia e Micron. Il mercato sta iniziando a riconsiderare la leadership degli Stati Uniti nella corsa all'intelligenza artificiale, temendo un nuovo "momento DeepSeek", ovvero uno scenario in cui aziende cinesi dimostrano di poter sviluppare modelli avanzati a costi significativamente inferiori. 🌏 Mercati asiatici e politica monetaria Le borse asiatiche hanno chiuso la seduta con un andamento misto, con le vendite più pesanti concentrate in Corea del Sud e Giappone. L'indice KOSPI ha perso circa il 4,5%, penalizzato soprattutto dai titoli tecnologici e dai produttori di semiconduttori. Gli investitori ritengono che il precedente entusiasmo per l'intelligenza artificiale abbia portato le valutazioni su livelli troppo elevati e che lo sviluppo di modelli più efficienti possa modificare le aspettative sulla futura domanda di chip. La Cina si è distinta positivamente rispetto al resto della regione, grazie all'ottimismo degli investitori verso le società che potrebbero beneficiare dello sviluppo domestico dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, permane cautela nei confronti del settore dei semiconduttori, mentre continua la rivalutazione della domanda di infrastrutture dedicate all'IA. La People's Bank of China (PBoC) ha lasciato invariati i tassi di riferimento sui prestiti (LPR a 1 anno al 3,0% e LPR a 5 anni al 3,5%), segnalando un approccio prudente agli stimoli economici e l'intenzione di preservare la stabilità dello yuan. 💱 Mercato valutario L'aumento dei prezzi del petrolio sta esercitando una chiara pressione sulle valute asiatiche. Gli analisti di MUFG sottolineano che le economie asiatiche maggiormente dipendenti dalle importazioni energetiche stanno risentendo dell'aumento dei costi delle materie prime, attraverso un incremento della spesa per le importazioni e un peggioramento della bilancia commerciale. Il permanere delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente potrebbe intensificare la pressione sulle valute regionali, favorendo un ulteriore rafforzamento del dollaro statunitense (USD). ⛏️ Metalli preziosi Nel comparto delle materie prime, l'oro rimane sotto una lieve pressione, oscillando intorno ai 4.000 dollari l'oncia. L'argento registra invece un rialzo di circa l'1,3%, mantenendosi sopra quota 56 dollari. 🪙 Asset digitali (Criptovalute) Il mercato delle criptovalute è interessato da una moderata pressione ribassista. Il Bitcoin perde circa lo 0,4%, tornando a testare l'area dei 64.000 dollari. L'Ethereum mostra una maggiore stabilità, con un lieve calo intorno a 1.850 dollari.

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