Notizie del mattino: il prezzo del petrolio cala dopo l'annuncio della pace da parte di Trump (12.06.2026)

🌍 Geopolitica Il presidente Donald Trump ha annunciato che è stato quasi raggiunto un accordo con l’Iran, circostanza che ha portato alla sospensione dei previsti attacchi statunitensi e ha generato un improvviso ottimismo sui mercati globali. Un accordo di pace potrebbe essere firmato in Europa già questo fine settimana, con la partecipazione del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Le autorità di Teheran hanno preso le distanze dalla dichiarazione della Casa Bianca, sottolineando che l’approvazione finale della Guida Suprema non è ancora stata concessa. D’altra parte, l’agenzia FARS indica un’elevata probabilità che si arrivi a un’intesa. Secondo quanto riportato da Axios, l’accordo prevederebbe: un cessate il fuoco di 60 giorni;

la completa riapertura dello Stretto di Hormuz;

una parziale revoca delle sanzioni contro l’Iran. Le tensioni nelle acque attorno allo Stretto di Hormuz rimangono comunque elevate: durante la notte le forze statunitensi hanno abbattuto due droni da combattimento iraniani che avrebbero preso di mira navi commerciali. La Marina iraniana (IRGC) ha bloccato una petroliera che stava tentando di attraversare lo Stretto di Hormuz senza coordinamento preventivo, mentre sono state registrate esplosioni nei pressi di Sirik. 📈 Mercati Azionari e Aziende I mercati asiatici hanno registrato forti rialzi grazie alla de-escalation delle tensioni geopolitiche: l’indice MSCI AC Asia Pacific è salito del 3,5%, segnando la migliore performance degli ultimi due mesi;

il Nikkei giapponese è balzato inizialmente di circa il 4%, per poi ridurre il guadagno al 2,8%; il contratto JP225 è leggermente negativo;

il Kospi sudcoreano guadagna il 5%;

l’indice Hang Seng CE di Hong Kong avanza dell’1,6%. I future europei sono saliti durante la sessione asiatica ma stanno restituendo parte dei guadagni e risultano leggermente in calo prima dell’apertura. La sessione cash dovrebbe comunque aprire in rialzo, poiché gran parte dei guadagni di ieri si è verificata sui contratti future. SpaceX debutta oggi al Nasdaq dopo una IPO record da 75 miliardi di dollari. Sul mercato non ufficiale, le azioni vengono valutate con un premio del 35%, implicando una capitalizzazione di circa 2.400 miliardi di dollari. Adobe Inc. ha comunicato l’uscita del proprio Direttore Finanziario (CFO), ampliando le lacune nel management dopo l’annuncio delle dimissioni dell’amministratore delegato. Le azioni di Intel Corp. hanno registrato forti rialzi dopo che Bank of America ha migliorato il proprio giudizio sul produttore di chip statunitense, portandolo a “Buy”. Alibaba Group ha presentato un’offerta da 1,5 miliardi di dollari per acquisire Pupu, sfidando direttamente Meituan nel settore dell’e-commerce. 📊 Macroeconomia e Obbligazioni I rendimenti dei Treasury statunitensi sono diminuiti sensibilmente in seguito alla de-escalation in Medio Oriente. Il rendimento del Treasury decennale è sceso sotto il 4,47%. Il mercato dei tassi ha modificato drasticamente le proprie aspettative sulla Federal Reserve, rinviando il previsto rialzo dei tassi di 25 punti base da dicembre al primo trimestre del 2027. Nel Regno Unito: il PIL di aprile si è contratto dello 0,1% su base mensile, in linea con le previsioni;

il settore dei servizi ha rallentato dello 0,2% m/m. In Germania, l’inflazione CPI finale di maggio si è attestata al 2,6% su base annua, confermando le stime precedenti e scendendo dal 2,9% registrato ad aprile. L’indice PMI manifatturiero della Nuova Zelanda è sceso a 49,9 punti, riflettendo l’impatto negativo dei costi energetici e del conflitto in Medio Oriente. 🛢️ Materie Prime I prezzi del petrolio hanno registrato un forte calo in seguito alle notizie di una possibile pace: il Brent è sceso sotto i 90 dollari al barile, toccando i livelli più bassi da marzo;

il WTI è sceso sotto gli 85 dollari al barile. Le scorte globali di carburanti e materie prime continuano a diminuire rapidamente: le riserve di carburante a Singapore sono ai minimi dal 2013;

le scorte petrolifere statunitensi sono in calo da cinque settimane consecutive. L’oro spot perde lo 0,7% nonostante il ribasso del petrolio e viene scambiato sotto i 4.200 dollari l’oncia. 💱 Valute Le principali coppie valutarie rimangono sostanzialmente stabili: EUR/USD: 1,1567;

yuan cinese (USD/CNY): 6,7642. Lo yen giapponese si è indebolito dello 0,2% contro il dollaro, raggiungendo quota 160,25 e mantenendo la pressione vicino alla zona in cui potrebbero verificarsi interventi valutari. La Bank of Japan dovrebbe valutare un rialzo dei tassi nella prossima settimana. ₿ Criptovalute Il Bitcoin ha recuperato terreno durante la sessione asiatica, ma attualmente perde lo 0,5% e scende sotto i 63.000 dollari.

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