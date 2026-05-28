Notizie del mattino: l'Iran contrattacca - Indici e metalli crollano per rappresaglia 📉 (28.05.2026)

📉 Azioni e Indici

Futures USA in calo: i futures di Wall Street stanno arretrando bruscamente, poiché le rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran e le preoccupazioni per l’inflazione in vista del dato PCE limitano l’ottimismo recente. Il Nasdaq guida le perdite (US100: -1,05%), seguito dal Russell 2000 (US2000: -0,8%), dall’S&P 500 (US500: -0,55%) e dal Dow Jones (US30: -0,3%).

L’Europa segue il ribasso: anche i mercati europei sono in territorio negativo, con i futures dell’Eurostoxx 50 in calo (EU50: -0,95%).

Mercati asiatici in ritirata: l’escalation del conflitto in Medio Oriente ha spento le speranze di un accordo di pace, trascinando al ribasso le borse asiatiche. Il Nikkei giapponese ha corretto dopo la seduta record di ieri (JP225: -1,6%), mentre il KOSPI sudcoreano è sceso dell’1,1%, l’ASX 200 australiano ha perso l’1,1% (AU200.cash: -1%) e l’Hang Seng di Hong Kong è crollato di quasi il 2% (HK.cash: -2,3%).

🪖 Geopolitica

Scontri diretti USA-Iran: i Guardiani della Rivoluzione iraniana (IRGC) hanno lanciato un attacco di rappresaglia contro una base aerea statunitense non specificata in Medio Oriente, definendolo un “serio avvertimento”, dopo che un attacco americano all’alba aveva distrutto quattro droni iraniani e una stazione di controllo terrestre nei pressi dell’aeroporto di Bandar Abbas. Nel frattempo, il Kuwait ha riferito di aver intercettato droni e missili “ostili” non identificati.

Sanzioni sullo Stretto di Hormuz: il Tesoro statunitense ha aggiunto alla lista delle sanzioni la nuova Persian Gulf Strait Authority (PGSA) dell’Iran. Gli USA accusano l’organismo guidato dall’IRGC — istituito il 5 maggio per applicare regole marittime — di tentare di estorcere navi commerciali che transitano lungo questa cruciale rotta marittima.

🦅 Macroeconomia e dichiarazioni della Fed

Shock stagflazionistico per l’Asia: il presidente della Fed di Chicago, Austan Goolsbee, ha avvertito che un’inflazione energetica prolungata legata alla guerra con l’Iran ha provocato uno “shock stagflazionistico” per i Paesi asiatici importatori di petrolio. Ha inoltre osservato che l’impennata della ricchezza azionaria alimentata dal boom dell’IA rischia di surriscaldare prematuramente l’economia statunitense.

La Fed dà priorità all’inflazione: il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, ha sottolineato che il contrasto all’inflazione resta la priorità assoluta della banca centrale. Indicando la resilienza del mercato del lavoro, ha avvertito che l’aumento dei costi energetici e dei fertilizzanti potrebbe disancorare le aspettative dei consumatori, costringendo la Fed a misure più aggressive.

Boom del CAPEX australiano: la spesa privata in conto capitale dell’Australia è aumentata del 6,5%, raggiungendo il livello più alto da dicembre 2014. La crescita è stata trainata da un balzo del 18,1% negli investimenti in attrezzature, impianti e macchinari, compensando un calo del 3,8% negli edifici e alimentando ulteriormente i timori di inflazione domestica.

💵 Forex

Il dollaro rimbalza grazie alla domanda di beni rifugio: l’indice del dollaro USA (USDIDX: +0,3%) è salito con forza ai massimi dall’inizio di aprile, poiché l’incertezza geopolitica ha riacceso la domanda di asset rifugio.

Pressione sulle principali valute: il peggioramento del sentiment di rischio ha penalizzato l’euro (EURUSD: -0,3% a 1,159), la sterlina britannica (GBPUSD: -0,3%), il franco svizzero (USDCHF: -0,3%), il dollaro australiano (AUDUSD: -0,3%) e il dollaro neozelandese (NZDUSD: -0,3%). Nel frattempo, USDJPY è rimasto stabile.

🛢️ Materie prime

Petrolio in rialzo sull’escalation: i futures sul greggio Brent e WTI sono balzati del 2,5% in risposta all’attacco iraniano contro una base militare statunitense, con il Brent (OIL) tornato a 95 USD al barile. Al contrario, i futures sul gas naturale (NATGAS) hanno ceduto lo 0,45%.

Vendite sui metalli preziosi: oro e argento hanno esteso i forti ribassi, pesantemente penalizzati dal rafforzamento del dollaro USA. L’oro (GOLD) è crollato dell’1,55% a 4.840 USD/oncia, mentre l’argento (SILVER) ha perso il 2,4% a 72,80 USD/oncia.

🪙 Crypto e asset digitali

Crypto in profondo rosso: gli asset digitali hanno subito forti pressioni di vendita. Bitcoin è sceso del 2,05% a 72.970 USD, mentre Ethereum ha perso il 2,15% a 1.977 USD, segnando il livello più basso da fine marzo.

Accuse di insider trading su Polymarket: sul fronte legale, il Dipartimento di Giustizia USA (DOJ) ha incriminato l’ingegnere software di Google Michele Spagnuolo per frode e riciclaggio di denaro. Operando con lo pseudonimo “AlphaRaccoon”, Spagnuolo avrebbe utilizzato dati interni riservati delle ricerche Google per ottenere 1,2 milioni di dollari tramite scommesse manipolate su Polymarket relative alle tendenze più cercate del 2025.