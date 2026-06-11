Notizie del mattino: la propensione al rischio è tornata nonostante il nuovo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran (11.06.2026)

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono aumentate per il secondo giorno consecutivo: entrambe le parti hanno effettuato attacchi nonostante fosse in vigore un cessate il fuoco. I mercati, tuttavia, mostrano segnali di ripresa dopo che l'esercito statunitense ha dichiarato l'operazione "conclusa". I futures stanno recuperando parte delle perdite di ieri: Nasdaq (US100): +0,9%

Russell 2000 (US2000): +0,7%

S&P 500 (US500): +0,55%

Dow Jones (US30): +0,4%

Euro Stoxx 50 (EU50): +0,2% 🌎 Guerra USA-Iran Gli Stati Uniti hanno colpito infrastrutture militari iraniane; l'Iran ha risposto attaccando asset statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania.

Le notizie di attacchi a petroliere nei pressi dello Stretto di Hormuz hanno aumentato le preoccupazioni sui mercati energetici, anche se il traffico marittimo attraverso il passaggio risulterebbe ancora operativo. 🛢️ Materie prime Il Brent e il WTI (OIL, OIL.WTI) sono in calo rispettivamente dello 0,8% e dello 0,9% (Brent a 94 dollari al barile ), ritracciando dopo l'impennata iniziale registrata prima della mezzanotte.

e dello (Brent a ), ritracciando dopo l'impennata iniziale registrata prima della mezzanotte. L'oro ha interrotto la sua fase di vendita a 4.080 dollari l'oncia , dopo essere sceso fino al 4,6% nella sessione precedente, il maggiore calo giornaliero da marzo.

, dopo essere sceso fino al nella sessione precedente, il maggiore calo giornaliero da marzo. L'argento recupera lo 0,8% a 63,80 dollari l'oncia. 📈🌏 Azioni – Sessione asiatica I futures del Nikkei 225 rimbalzano con forza ( JP225: +1,9% ), seguiti da Australia ( AU200.cash: +0,8% ) e Singapore ( SG20.cash: +0,8% ).

), seguiti da Australia ( ) e Singapore ( ). Il KOSPI sudcoreano, inizialmente penalizzato da un indice CPI statunitense superiore alle attese, dalle tensioni geopolitiche e dalle vendite sui titoli legati all'IA, ora tratta in territorio invariato grazie al miglioramento del sentiment.

L'Hang Seng cinese resta in negativo (CHN.cash: -0,6%), con i mercati a forte componente tecnologica sotto pressione per le valutazioni elevate e le aspettative aggressive sugli utili. 🪙 Valute (FX) Il dollaro statunitense si indebolisce rispetto alla maggior parte delle valute ( USDIDX: -0,1% ) nonostante l'escalation militare, segnale che la domanda di beni rifugio potrebbe essersi affievolita.

) nonostante l'escalation militare, segnale che la domanda di beni rifugio potrebbe essersi affievolita. Le valute più sensibili al rischio guidano i rialzi: Dollaro australiano ( AUDUSD: +0,2% ) Dollaro neozelandese ( NZDUSD: +0,15% )

Lo yen giapponese rimane la valuta più debole del G10: USDJPY invariato CHFJPY: +0,2% EURUSD: +0,12% a 1,155

₿ Criptovalute Bitcoin: +2,2% a 62.650 dollari

a Ethereum: +2,5% a 1.650 dollari I rialzi generalizzati delle criptovalute confermano un ritorno dell'appetito per il rischio da parte degli investitori.

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