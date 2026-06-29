Notizie del mattino: Quali prospettive per il settore dell'IA? (29.06.2026)

Nonostante un momentaneo ottimismo, alimentato dai solidi risultati trimestrali di Micron, la maggior parte delle società del settore dei semiconduttori e quasi tutti gli hyperscaler hanno chiuso la settimana in calo. 🌏 Asia La nuova settimana si apre con una forte vendita delle azioni di SK Hynix (-4,4%) e Samsung (-5,7%), aziende che rappresentano complessivamente circa la metà della capitalizzazione dell'indice KOSPI, in ribasso dello 0,9%. Anche il NIKKEI 225 giapponese perde l'1%, penalizzato soprattutto dal crollo di Kioxia (-9,4%), uno dei principali produttori di memorie flash e unità SSD e tra le società di maggiore peso della borsa giapponese. In controtendenza, l'Hang Seng cinese guadagna il 2,6%, sostenuto dai titoli del settore sanitario, favoriti dalla rotazione dei capitali. Tra i maggiori rialzi: CSPC Pharmaceutical Group (+10%) – produttore di farmaci innovativi (ad esempio per malattie cardiovascolari e oncologiche) e medicinali generici.

– produttore di farmaci innovativi (ad esempio per malattie cardiovascolari e oncologiche) e medicinali generici. Innovent Biologics (+7,9%) – specializzata nello sviluppo di farmaci biologici avanzati, in particolare terapie oncologiche e immunologiche.

– specializzata nello sviluppo di farmaci biologici avanzati, in particolare terapie oncologiche e immunologiche. JD Health International (+6,9%) – la più grande piattaforma farmaceutica online della Cina, che integra farmacia digitale, telemedicina e consulenze mediche.

– la più grande piattaforma farmaceutica online della Cina, che integra farmacia digitale, telemedicina e consulenze mediche. Sino Biopharmaceutical (+6,8%) – grande gruppo farmaceutico integrato che copre l'intera filiera, dalla ricerca e sviluppo fino alla distribuzione dei farmaci. 🌍 Geopolitica Nel fine settimana l'attenzione è rimasta concentrata sulle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Domenica il presidente Trump ha accusato l'Iran di aver violato il quadro dell'accordo raggiunto e ha ordinato attacchi contro depositi di missili, droni e postazioni radar iraniane nell'area dello Stretto di Hormuz. In risposta, Teheran ha lanciato missili e droni contro la base Ali Al Salem in Kuwait e la base della Quinta Flotta in Bahrain, minacciando inoltre di interrompere completamente i negoziati. Nonostante ciò, entrambe le parti dovrebbero tornare al tavolo delle trattative martedì, favorendo un moderato miglioramento del sentiment di mercato e un rialzo dello 0,7% dei futures sull'S&P 500. 🛢️ Materie prime I prezzi del petrolio continuano a mantenersi sui livelli più bassi registrati dall'inizio del conflitto. Il Brent quota circa 72 dollari al barile .

quota circa . Il WTI si mantiene leggermente sotto i 70 dollari. Anche il gas naturale continua a scendere: NATGAS si attesta intorno a 3,29 dollari per MMBtu .

si attesta intorno a . Il TTF europeo quota poco sopra i 41 euro per MWh. Anche i metalli preziosi rimangono vicini ai minimi delle ultime settimane. L'oro viene scambiato a poco meno di 4.060 dollari l'oncia troy, mentre l'argento si trova intorno ai 59 dollari. Si tratta di livelli inferiori rispettivamente del 25% e del 50% rispetto ai massimi locali raggiunti solo pochi mesi fa. 📈 Dati macroeconomici Giappone Le vendite al dettaglio di maggio hanno superato le attese, accelerando fino ai livelli più elevati da novembre 2023. Il rafforzamento dei consumi interni, in presenza di un'inflazione ancora sostenuta e di uno yen debole, potrebbe rappresentare un ulteriore argomento a favore di un inasprimento della politica monetaria da parte della Bank of Japan. Tuttavia, il mercato non sconta ancora pienamente un rialzo dei tassi entro la fine dell'anno (la probabilità implicita è pari a circa l'87%) e il cambio USD/JPY sembra continuare a dirigersi gradualmente verso quota 162.

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