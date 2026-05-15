Notizie del mattino: Trump e Xi plasmano i mercati. L'intelligenza artificiale spinge al massimo storico, mentre l'Iran e la geopolitica smorzano il sentiment

La sessione statunitense si è chiusa su nuovi massimi storici, con sia l’S&P 500 sia il Nasdaq 100 in forte rialzo trainati dal settore tecnologico.

Stephen Miran si dimetterà dal board della Fed, aprendo la strada a Kevin Warsh come prossimo presidente della Federal Reserve dopo Powell. I mercati si aspettano che Warsh adotti un approccio più accomodante (“dovish”), potenzialmente accelerando i tagli dei tassi nonostante le persistenti pressioni inflazionistiche.

Donald Trump ha dichiarato che, dopo i colloqui con Xi Jinping, avrebbe ricevuto assicurazioni dal governo cinese sul fatto che la Cina non fornirà armi all’Iran e sosterrà gli sforzi per ridurre le tensioni in Medio Oriente, sottolineando anche i progressi nei negoziati commerciali con Pechino.

Sono inoltre emerse notizie secondo cui l’Arabia Saudita avrebbe condotto attacchi segreti contro obiettivi iraniani in risposta ai precedenti attacchi provenienti da Teheran, segnalando un’ulteriore escalation nella regione.

Il Ministero degli Esteri cinese ha chiesto di mantenere aperto lo Stretto di Hormuz, sottolineando l’importanza della stabilità dei flussi energetici e della sicurezza del commercio globale in un contesto di crescenti tensioni regionali.

Secondo alcune indiscrezioni, Washington avrebbe informato Israele della possibilità che Trump possa autorizzare attacchi contro obiettivi in Iran, spingendo le forze israeliane a mantenere un elevato stato di allerta.

Trump ha inoltre affermato che la situazione con l’Iran si sta avvicinando a un punto critico e che la sua pazienza si sta esaurendo, pur continuando a preferire la rimozione delle scorte di uranio arricchito dell’Iran, accettando però come alternativa che vengano mantenute sotto stretto controllo internazionale.

L’inflazione alla produzione giapponese (PPI) è accelerata al 4,9% su base annua ad aprile, oltre le attese, segnando il ritmo più rapido degli ultimi tre anni circa. L’aumento è stato trainato principalmente dai maggiori costi delle importazioni, soprattutto energia e petrolio, legati alle tensioni in Medio Oriente, aumentando la pressione sulla Bank of Japan affinché valuti ulteriori strette monetarie.

I mercati asiatici stanno trattando in deciso ribasso oggi, con la maggior parte degli indici in territorio negativo mentre il sentiment di rischio peggiora a causa della persistente incertezza geopolitica e dei nuovi commenti di Donald Trump sull’Iran.

La Corea del Sud si distingue come il mercato peggiore, con il KOSPI in calo di oltre il 6%, evidenziando l’entità dell’avversione al rischio nella regione. Anche i mercati giapponesi, di Hong Kong e cinesi sono sotto pressione.

I futures sul Brent registrano un lieve rialzo, con il petrolio scambiato appena sotto i 110 dollari al barile.

I metalli preziosi sono sotto pressione di vendita, restituendo gran parte dei guadagni settimanali. L’oro perde oltre il 2%, scendendo sotto i 4.600 dollari l’oncia, mentre l’argento cede oltre l’8% testando area 78.

I mercati crypto sono misti. Bitcoin guadagna circa lo 0,7%, mantenendosi sopra gli 80.000 dollari, mentre Ethereum perde oltre l’1%, scivolando sotto i 2.250 dollari.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.