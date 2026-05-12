Notizie del mattino: Un leggero malessere si insinua nel mercato (12.05.2026)

Mercati asiatici e situazione futures La sessione asiatica sta negoziando in un tono leggermente negativo dopo il forte rimbalzo della giornata precedente. Il KOSPI della Corea del Sud sta ritracciando dai massimi storici, mentre emergono dubbi sulla continuità del rally dei titoli dei semiconduttori. I ribassi sugli indici asiatici e dell’Oceania restano contenuti, inferiori allo 0,5%. Anche i futures USA registrano un leggero arretramento: l’US500 è in calo di meno dello 0,2%, mentre l’US100 perde circa lo 0,4%. Geopolitica: USA, Iran e Cina Secondo alcune indiscrezioni, Trump starebbe valutando un possibile ritorno all’opzione dei bombardamenti sull’Iran a causa della mancanza di progressi nei negoziati sul nucleare. Tuttavia, non sono attese decisioni rilevanti prima della sua prossima visita in Cina. Alcuni funzionari statunitensi ritengono che i negoziatori pakistani non stiano trasmettendo pienamente la posizione di Trump. Inoltre, si ipotizza che stiano proponendo condizioni più favorevoli per l’Iran, aumentando così la volontà degli Stati Uniti di avviare negoziati diretti. La Casa Bianca resta divisa sulla possibilità di ulteriori operazioni militari in Iran. Mercato FX e Bank of Japan Lo yuan continua a rafforzarsi. Il renminbi onshore è stato fissato al livello più alto contro il dollaro da marzo 2024. Scott Bessent si è recato in Giappone, dove le prime due ore di colloqui con il ministro delle Finanze Katayama si sono concentrate sull’eccessiva debolezza dello yen, sulle materie prime critiche e sull’intelligenza artificiale. Nel frattempo, USDJPY è tornato in area 157,5, compensando in modo significativo l’impatto dei recenti interventi. Il riepilogo delle opinioni dell’ultima riunione della Bank of Japan indica che ulteriori rialzi dei tassi restano possibili, soprattutto considerando che il Giappone mantiene alcuni dei tassi reali più bassi al mondo. Cambiamenti alla Fed (Federal Reserve) Kevin Warsh dovrebbe essere annunciato oggi come nuovo membro del Board of Governors con un mandato di 14 anni. Domani è attesa la votazione finale sulla sua candidatura a Presidente della Fed (mandato di 4 anni). Jerome Powell è previsto lasciare la carica di Presidente questo venerdì. Materie prime JP Morgan avverte della possibilità di un petrolio a 150 dollari al barile e di un’inflazione al 4%. Secondo la banca, ad aprile l’offerta è diminuita di quasi 14 milioni di barili al giorno, mentre la domanda è scesa di poco più di 4 milioni. Curiosamente, si tratta di una contrazione della domanda quasi doppia rispetto alla crisi finanziaria del 2008, nonostante il prezzo attuale intorno ai 100 dollari sia meno penalizzante per l’economia globale rispetto ad allora. I prezzi del petrolio sono in lieve rialzo nella mattinata di martedì 12 maggio, dopo i forti guadagni di inizio settimana. Il Brent si muove poco sotto i 105 dollari, mentre il WTI si avvicina ai 99 dollari al barile. Il gas naturale (NATGAS) ha registrato un forte rimbalzo nella sessione di ieri a seguito delle previsioni di ondate di caldo negli Stati Uniti, che potrebbero aumentare la domanda. L’oro mostra un lieve ribasso ma resta sopra i 4.700 dollari l’oncia. Anche Bitcoin è in calo dello 0,7%, ma mantiene la soglia degli 81.000 dollari. L’EURUSD perde terreno durante la sessione asiatica, annullando completamente il rimbalzo dell’apertura di lunedì, pur restando sopra quota 1,1750. Dati macroeconomici e notizie societarie L’indice NAB Business Conditions in Australia è sceso a 3 (da 6). Pur non essendo un indicatore primario, potrebbe segnalare una pausa nei futuri rialzi dei tassi nei prossimi mesi. Secondo The Information, OpenAI potrebbe risparmiare fino a 97 miliardi di dollari entro il 2030 grazie a un recente accordo con Microsoft che allenta la loro partnership. I ricavi combinati dalla distribuzione delle soluzioni OpenAI sarebbero limitati a 38 miliardi di dollari. Alphabet sta pianificando la sua prima emissione di obbligazioni in yen per diversi miliardi di dollari. I fondi saranno destinati a progetti di infrastruttura AI con un valore stimato di 190 miliardi di dollari. Calendario economico Oggi alle 14:30 CET verranno pubblicati i dati sull’inflazione CPI degli Stati Uniti. Le attese di mercato sono pari a 3,7% su base annua e 0,6% su base mensile. Il prezzo del petrolio si mantiene su livelli elevati, in attesa di ulteriori sviluppi della situazione in Medio Oriente. Il supporto chiave si trova in prossimità della media mobile a 50 periodi (50-SMA), mentre la resistenza più vicina è a 110 dollari al barile. Fonte: xStation5

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