Notizie sulle criptovalute: Bitcoin ed Ethereum di nuovo in ascesa 📈

I recenti cali su Wall Street e le rinnovate paure di una guerra commerciale con la Cina hanno scatenato una forte svendita di Bitcoin. Dal 10 agosto, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è scesa di oltre 600 miliardi di dollari.

Questa deleveraging su larga scala potrebbe agire come un “reset” per la struttura interna del mercato.

Tuttavia, Bitcoin ha iniziato la nuova settimana con forti guadagni, rimbalzando fino a quasi 111.000$, cavalcando un’ondata di ottimismo globale su azioni e altri asset rischiosi.

Anche Ethereum sta recuperando le perdite, superando il livello chiave di resistenza a 4.000$.

Un profilo di volatilità diverso e l’assenza di acquirenti sistemici — come le banche centrali nel mercato dell’oro — significano che BTC ha sottoperformato l’oro finora quest’anno.

Se Bitcoin chiudesse ottobre al livello attuale, si tratterebbe del suo ottobre più debole degli ultimi otto anni, segnalando una chiara interruzione stagionale. Nonostante abbia registrato la peggior settimana da marzo, il rinnovato slancio degli acquisti ha spinto Bitcoin nuovamente sopra i 110.000$.

Mercato dei derivati e reset della leva finanziaria

Il rapporto put-to-call sull’exchange di opzioni Deribit è salito a 1,33, segnalando una persistente domanda di copertura al ribasso e una generale cautela del mercato.

Dopo il recente panico nel mercato crypto, un numero significativo di posizioni Bitcoin con leva finanziaria è stato liquidato, provocando un brusco calo dei prezzi.

BTC è sceso ulteriormente, scivolando sotto la sua EMA a 200 giorni per la prima volta da aprile 2025.

Sia in primavera che in estate, Bitcoin era brevemente sceso sotto questo livello tecnico, a supporto dell’idea di un “futuro aperto” per il trend.

Tuttavia, questa volta la svendita iniziale è stata decisamente più rapida rispetto al passato.

Finché il mercato non recupererà fiducia nella sostenibilità del rally di Wall Street — e nelle relazioni commerciali USA-Cina — Bitcoin potrebbe faticare a riconquistare il ruolo di asset guida tra i rischiosi.

D’altra parte, BTC ha rapidamente riguadagnato l’EMA a 200 giorni, ora scambiando circa il 7% al di sopra dei minimi locali.

Source: xStation5

Team di ricerca di XTB

Flussi ETF e partecipazioni istituzionali

Nelle ultime settimane, i flussi in entrata verso gli ETF su Bitcoin ed Ethereum hanno rallentato, ma ciò sembra rappresentare solo una correzione dopo i massicci flussi precedenti. In entrambi i casi, il saldo netto dell’attività degli ETF rimane positivo, continuando a sostenere i fondamentali di prezzo sottostanti.

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock detiene attualmente oltre 800.000 BTC, pari a circa il 4% della fornitura totale prevista di Bitcoin (dati aggiornati a giovedì 16 ottobre).

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Liquidità, offerta di moneta e prospettive macro

Tutte le indicazioni suggeriscono che l’offerta globale di moneta M2 continuerà a crescere. In teoria, un aumento di M2 significa maggiore liquidità, che potrebbe stimolare la domanda di Bitcoin. Tuttavia, l’impatto dipende da dove fluisce questa liquidità aggiuntiva.

Se il nuovo denaro rimane bloccato nei deficit fiscali o nei titoli di stato, invece di raggiungere l’economia reale, l’espansione di M2 da sola potrebbe non essere un catalizzatore sufficiente per gli asset rischiosi — incluso Bitcoin.

Nel frattempo, lo Swissblock Bitcoin Liquidity Index, che monitora l’attività on-chain, i flussi sugli exchange e la domanda spot, è nuovamente in aumento, indicando un ambiente favorevole alla crescita dei prezzi.

Fonte: Macrobond

Fonte: Swissblock Technologies