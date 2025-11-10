Le criptovalute guadagnano terreno grazie al miglioramento del sentiment a Wall Street 📈

Le criptovalute tentano un rimbalzo lunedì dopo i forti cali recenti, durante i quali il Bitcoin è sceso di circa il 20% dal suo massimo storico, mentre l’Ethereum è arretrato intorno ai 3.000 dollari dai 4.900 toccati in estate. Oggi entrambe le principali criptovalute sono in rialzo insieme agli indici azionari statunitensi, dove il miglioramento del sentiment potrebbe segnalare maggiori afflussi verso gli ETF. Le speranze di una riapertura del governo USA sono aumentate, mentre i Repubblicani continuano a negoziare i dettagli con i Democratici. È importante notare che la riapertura del governo aumenterebbe anche la liquidità di mercato, che — oltre a un miglior sentiment sull’economia — potrebbe rappresentare un motore più strutturale per la ripresa del trend. CryptoQuant ha osservato che i dati sulle dimensioni degli ordini spot indicano un ritorno degli investitori istituzionali sul mercato di Ethereum, che, se riuscirà a mantenere la zona di supporto tra 3.000 e 3.400 dollari, potrebbe entrare in una fase di accumulazione a bassa volatilità.

Nel frattempo, i wallet Bitcoin più datati hanno recentemente trasferito le proprie riserve di criptovalute su Binance nella misura più ampia da luglio, segnalando una forte pressione di vendita da parte di questo gruppo di investitori. Gli afflussi negli ETF su Bitcoin sono diminuiti di circa 2,3 miliardi di dollari dal picco, registrando il maggiore deflusso da maggio 2025. Dall’ottobre scorso, gli investitori di lungo termine (LTH) hanno ripreso a vendere, ma questa volta la domanda è più debole, impedendo al mercato di assorbire l’offerta a prezzi più elevati. Ad esempio, tra gennaio–marzo e novembre–dicembre 2024, l’aumento delle vendite da parte degli LTH era stato compensato da una domanda crescente. Ora il mercato si trova chiaramente in una fase di correzione, come confermano anche i flussi on-chain.

L’analisi dell’indicatore Cost Basis Distribution di Glassnode evidenzia i livelli chiave di prezzo in cui le posizioni su Bitcoin vengono aperte o chiuse su larga scala. Attualmente emergono due livelli principali: 110.000 $ – zona di alta concentrazione di offerta, dove molti partecipanti al mercato sono propensi a vendere BTC

102.000 $ – area in cui inizia a comparire accumulazione, anche se ancora relativamente debole Sarà fondamentale osservare se la pressione di vendita intorno ai 110.000 $ resterà elevata e se la domanda nella fascia 102.000–105.000 $ continuerà a rafforzarsi. Fonte: Glassnode Gli indicatori on-chain di CryptoQuant continuano a segnalare una solida fase di accumulazione tra diversi gruppi di investitori, nonostante le forti vendite di BTC da parte degli indirizzi di lungo termine e il calo dei prezzi. Fonte: CryptoQuant Grafici di Bitcoin ed Ethereum (D1)

Osservando i grafici delle due principali criptovalute, si nota che entrambe stanno tentando di riconquistare la media mobile esponenziale a 200 giorni (linea rossa), con Ethereum che mostra un rimbalzo più deciso. Il token viene scambiato approssimativamente intorno alla media mobile chiave, vicino ai 3.600 dollari. L’indicatore RSI per entrambe le criptovalute sta gradualmente risalendo verso quota 50, segnalando un notevole allentamento della pressione di vendita. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 Gli ETF stanno vendendo (per ora)

Negli ultimi giorni si sono registrati deflussi dagli ETF su criptovalute, ma il trend di lungo periodo sembra rimanere intatto — soprattutto se il governo statunitense riaprirà e i mercati azionari riprenderanno il loro trend rialzista. Gli ETF restano un indicatore chiave del momentum di acquisto nel mercato crypto, attentamente monitorato da hedge fund e operatori istituzionali. Un ritorno della domanda da parte di questo gruppo potrebbe rappresentare un segnale importante di un possibile cambio di trend. Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

