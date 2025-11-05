Notizie del mattino (05.11.2025)

Punti chiave I mercati azionari statunitensi hanno registrato perdite significative martedì, in particolare nel settore tecnologico (-2,3%) e dei semiconduttori (-3,7%), mentre il NASDAQ è sceso di circa il 2%, l’S&P 500 ha perso l’1,17% e il Dow Jones è calato di oltre lo 0,5%, spinto da prese di profitto e preoccupazioni per una possibile correzione del mercato.

I mercati dell’Asia-Pacifico hanno continuato la svendita di Wall Street, con le perdite maggiori in Giappone e Corea del Sud, mentre Cina e Hong Kong hanno registrato variazioni minime grazie agli allentamenti tariffari e al sostegno della PBOC.

Criptovalute e materie prime restano sotto pressione, alimentate dai timori di rischio di mercato e dalla politica aggressiva della Fed.

I mercati statunitensi hanno registrato cali significativi martedì, con i settori tecnologico e dei beni discrezionali sotto maggiore pressione. Il NASDAQ è sceso di circa il 2%, l’S&P 500 ha perso circa l’1,17% e il Dow Jones Industrial ha ceduto poco oltre lo 0,5%. Il settore tecnologico è stato il più colpito, con un calo di circa il 2,3%, mentre le società di semiconduttori hanno registrato perdite particolarmente consistenti, fino al 3,7%. I mercati hanno effettuato prese di profitto, in un contesto di preoccupazioni per una possibile correzione dopo un lungo periodo di guadagni.

Nel terzo trimestre del 2025, AMD ha superato le aspettative del mercato, registrando ricavi record di 9,25 miliardi di USD, trainati dai segmenti “Client” e “Gaming”, con previsioni per il quarto trimestre che stimano ulteriori crescita a 9,3–9,9 miliardi di USD. L’azienda sta aumentando gli investimenti in R&S e assicurandosi ordini chiave legati all’IA, dimostrando che la sua strategia sta generando ricavi concreti, nonostante un leggero ritardo nel margine lordo.

Nella regione Asia-Pacifico si è registrata una vendita generalizzata di azioni, continuando il trend negativo di Wall Street. Gli investitori reagiscono a crescenti preoccupazioni per i titoli tecnologici sopravvalutati e un potenziale rallentamento economico.

Il Giappone ha subito le perdite maggiori, con il Nikkei 225 in calo del 3% e il Topix che ha registrato la peggior seduta degli ultimi sei mesi. Le aziende tecnologiche hanno guidato i ribassi, con SoftBank Group in calo di circa il 10%, mentre la pressione di vendita si è estesa ai produttori di semiconduttori.

In Corea del Sud, l’indice KOSPI è sceso del 4,8%, principalmente a causa dei forti cali di Samsung e SK Hynix, che hanno provocato una breve sospensione della negoziazione dei futures.

A Hong Kong, l’indice Hang Seng è sceso dello 0,28%, mentre lo Shanghai Composite in Cina è rimasto leggermente positivo (+0,05%) dopo l’annuncio di Pechino di una sospensione temporanea per un anno dei dazi del 24% sui beni statunitensi, mantenendo in vigore i dazi del 10%, fattore che ha momentaneamente sostenuto il sentiment degli investitori.

In Australia, l’S&P/ASX 200 ha perso lo 0,24%, seguendo il trend globale di risk-off e la riduzione della domanda di asset legati alla tecnologia.

Il premier cinese Li Qiang ha avvertito che l’aumento del protezionismo e delle misure commerciali unilaterali sta destabilizzando l’ordine economico globale, invitando alla cooperazione e alla difesa del libero commercio in un contesto di rallentamento della crescita. Allo stesso tempo, la Cina ha sospeso per un anno i dazi del 24% sui beni statunitensi, mantenendo i dazi al 10%, contribuendo a limitare le perdite del mercato azionario e a mitigare l’apprezzamento dello yen.

In Cina, il PMI dei servizi è sceso a 52,6 a ottobre, il livello più basso degli ultimi tre mesi, a causa della contrazione degli ordini all’export e della diminuzione dell’occupazione. Nel frattempo, la PBOC ha fissato il tasso di riferimento dello yuan a 7,0901 per dollaro, leggermente più forte delle attese (7,1336), segnalando un modesto supporto alla valuta cinese.

Il Canada ha aumentato le previsioni di deficit e ridotto le stime di crescita per quest’anno.

Dal Giappone, i verbali della riunione di settembre della Bank of Japan hanno confermato un approccio prudente alla normalizzazione della politica monetaria.

L’indice del dollaro statunitense (DXY) ha superato quota 100 per la prima volta dall’1 agosto, raggiungendo 100,255 e guadagnando il 4,2% dal 18 settembre. Il dollaro si è rafforzato contro la maggior parte delle principali valute, inclusi +1% sul NZD e +0,91% sul GBP.

I prezzi del rame sono in calo per il quinto giorno consecutivo sui mercati globali.

Nel mercato delle criptovalute, Bitcoin è stato sotto forte pressione, scendendo al livello psicologico di 100.000 USD. Anche Ethereum ha subito una correzione significativa, perdendo quasi l’8% del suo valore e oscillando intorno ai 3.200 USD. Questi ribassi fanno parte di una correzione più ampia degli asset rischiosi, alimentata da preoccupazioni per l’aumento dei rischi di mercato e dalla politica aggressiva della Federal Reserve, aumentando l’incertezza e spingendo gli investitori a prendere profitti.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.