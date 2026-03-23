Notizie sulle criptovalute 🚩Il Bitcoin crolla di nuovo. L'impennata del petrolio colpirà le criptovalute?

Le criptovalute sono in calo, con il BTC sceso a 68.000$ lunedì, a causa del sentiment debole nei mercati azionari globali, di un dollaro USA più forte e di un’impennata dei rendimenti dei Treasury statunitensi. L’attenzione degli investitori si sta spostando verso i mercati energetici e la crisi nello Stretto di Hormuz. Allo stesso tempo, i maggiori costi di mining del BTC potrebbero tradursi in una pressione di vendita aggiuntiva da parte dei cosiddetti miner.
I rischi inflazionistici in aumento stanno spingendo i rendimenti più in alto e, nel breve termine, attivano meccanismi di “copertura” del mercato contro un possibile ritorno a politiche monetarie restrittive — gli asset a rischio stanno perdendo terreno. Il petrolio viene scambiato intorno a 110$ al barile, e secondo una dichiarazione di Donald Trump, l’Iran avrebbe circa 14 ore per “riaprire completamente lo Stretto di Hormuz” — altrimenti le infrastrutture critiche del Paese potrebbero essere prese di mira.
Finora Teheran si è chiaramente opposta e ha minacciato attacchi di ritorsione contro infrastrutture critiche nella regione, inclusi i sistemi di approvvigionamento idrico — fondamentali per il mondo arabo circostante. Secondo fonti tra cui il Jerusalem Post, un’operazione terrestre in Iran appare necessaria e potrebbe inizialmente colpire impianti nucleari a Isfahan e Natanz, oltre a Khark Island — cruciale per le esportazioni di petrolio iraniano.
Correlazione Bitcoin-S&P 500 ai minimi pluriennali
La correlazione tra BTC e l’S&P 500 è scesa ai livelli più bassi dal 2020. È importante notare, tuttavia, che Bitcoin ha iniziato a scendere ben prima dell’inizio della correzione del mercato azionario. In questo scenario, senza un ritorno del BTC a una traiettoria rialzista, i rimbalzi degli indici azionari potrebbero essere più probabilmente opportunità di presa di profitto piuttosto che segnali di inversione di trend.
Fonte: CryptoQuant
Bitcoin vicino ai livelli di accumulazione?
La valutazione on-chain del BTC indica che i prezzi si stanno avvicinando a livelli “interessanti” osservati durante i precedenti mercati ribassisti del 2020 e del 2022. D’altra parte, l’attuale crisi guidata dall’aumento dei prezzi del petrolio rappresenta un nuovo fattore per il BTC e resta incerto come i mercati reagiranno nel medio termine o se la situazione verrà risolta rapidamente. Sembra che i ribassi possano rallentare intorno ai 45.000$ nel caso si verifichi un’altra ondata di vendite.
Fonte: CryptoQuant, TradingView
Grafici Bitcoin ed Ethereum (D1)
Bitcoin ha ritracciato del 10% dal massimo locale e viene nuovamente scambiato intorno ai 68.000$, a metà strada tra 60.000$ (minimo locale) e 75.000$ (massimo locale). Se il pattern del bear market del 2022 dovesse ripetersi, potremmo assistere a un’altra forte e probabilmente ultima spinta ribassista, che potrebbe portare i prezzi verso circa 45.000$.
Fonte: xStation5
Nel caso di Ethereum, l’ultimo (terzo) impulso potrebbe portare a una fase di sell-off verso area 1.200$. Questo significherebbe un nuovo test dei minimi del 2022. Una rottura sopra la EMA200 (intorno a 2.900$) potrebbe invertire il trend in rialzista.
Fonte: xStation5
Wall Street di nuovo sotto pressione 📉 I titoli IT calano, il settore petrolifero e del gas sale alle stelle
🚩Il Nasdaq perde ancora terreno mentre il petrolio e i rendimenti dei titoli di Stato rimbalzano
Esplosioni in una raffineria del Texas: quali implicazioni ha l'incendio di Port Arthur per il mercato?
Riepilogo dei mercati: riequilibrio geopolitico; i mercati sono cauti sull'esito dello "stallo" di 5 giorni 🚨
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.