Notizie sulle criptovalute 🚩Il Bitcoin crolla di nuovo. L'impennata del petrolio colpirà le criptovalute?

Le criptovalute sono in calo, con il BTC sceso a 68.000$ lunedì, a causa del sentiment debole nei mercati azionari globali, di un dollaro USA più forte e di un’impennata dei rendimenti dei Treasury statunitensi. L’attenzione degli investitori si sta spostando verso i mercati energetici e la crisi nello Stretto di Hormuz. Allo stesso tempo, i maggiori costi di mining del BTC potrebbero tradursi in una pressione di vendita aggiuntiva da parte dei cosiddetti miner.

I rischi inflazionistici in aumento stanno spingendo i rendimenti più in alto e, nel breve termine, attivano meccanismi di “copertura” del mercato contro un possibile ritorno a politiche monetarie restrittive — gli asset a rischio stanno perdendo terreno. Il petrolio viene scambiato intorno a 110$ al barile, e secondo una dichiarazione di Donald Trump, l’Iran avrebbe circa 14 ore per “riaprire completamente lo Stretto di Hormuz” — altrimenti le infrastrutture critiche del Paese potrebbero essere prese di mira.

Finora Teheran si è chiaramente opposta e ha minacciato attacchi di ritorsione contro infrastrutture critiche nella regione, inclusi i sistemi di approvvigionamento idrico — fondamentali per il mondo arabo circostante. Secondo fonti tra cui il Jerusalem Post, un’operazione terrestre in Iran appare necessaria e potrebbe inizialmente colpire impianti nucleari a Isfahan e Natanz, oltre a Khark Island — cruciale per le esportazioni di petrolio iraniano.

Correlazione Bitcoin-S&P 500 ai minimi pluriennali

La correlazione tra BTC e l’S&P 500 è scesa ai livelli più bassi dal 2020. È importante notare, tuttavia, che Bitcoin ha iniziato a scendere ben prima dell’inizio della correzione del mercato azionario. In questo scenario, senza un ritorno del BTC a una traiettoria rialzista, i rimbalzi degli indici azionari potrebbero essere più probabilmente opportunità di presa di profitto piuttosto che segnali di inversione di trend.

Fonte: CryptoQuant

Bitcoin vicino ai livelli di accumulazione?

La valutazione on-chain del BTC indica che i prezzi si stanno avvicinando a livelli “interessanti” osservati durante i precedenti mercati ribassisti del 2020 e del 2022. D’altra parte, l’attuale crisi guidata dall’aumento dei prezzi del petrolio rappresenta un nuovo fattore per il BTC e resta incerto come i mercati reagiranno nel medio termine o se la situazione verrà risolta rapidamente. Sembra che i ribassi possano rallentare intorno ai 45.000$ nel caso si verifichi un’altra ondata di vendite.

Fonte: CryptoQuant, TradingView Grafici Bitcoin ed Ethereum (D1)

Bitcoin ha ritracciato del 10% dal massimo locale e viene nuovamente scambiato intorno ai 68.000$, a metà strada tra 60.000$ (minimo locale) e 75.000$ (massimo locale). Se il pattern del bear market del 2022 dovesse ripetersi, potremmo assistere a un’altra forte e probabilmente ultima spinta ribassista, che potrebbe portare i prezzi verso circa 45.000$.

Fonte: xStation5

Nel caso di Ethereum, l’ultimo (terzo) impulso potrebbe portare a una fase di sell-off verso area 1.200$. Questo significherebbe un nuovo test dei minimi del 2022. Una rottura sopra la EMA200 (intorno a 2.900$) potrebbe invertire il trend in rialzista.

Fonte: xStation5