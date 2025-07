Nuovi Massimi Nasdaq

Disoccupazione USA in calo I numeri sulla disoccupazione sono stati determinanti per l'andamento del mercato nella giornata di ieri, mercati che hanno visto nuovi massimi storici in Usa con Nasdaq e S&P500. Il dato sulla disoccupazione é infatti risultati altamente positivo, un dato al 4,1% che sorprende visto che la stima vedeva una disoccupazione in aumento al 4,3%, un dato quindi in netta controtendenza. Attenzione, i nuovi massimi storici riguardano solo ed esclusivamente Nasdaq e S&P500, il resto degli indici globali rimane ancora al di sotto dei massimi visti quest'anno.



DISOCCUPAZIONE IN CALO E NFP POSITIVI. DATI VERITIERI?



Disoccupazione al 4,1%, il dato era al 4,2% ed era previsto salire al 4,3%, in sostanza il dato é uscito ben al di sotto di ogni piú rosea aspettativa. Il dato infatti presenta un problema di fondo, infatti il dato sarebbe migliorato non per la situazione occupazionale generale, bensí per l'aumento degli inattivi che risultano fuori dal calcolo dei disoccupati ma che di fatto sono disoccupati. Come per il dato italiano che di recente ha visto un aumento della disoccupazione per via del calo degli inattivi, nel caso americano il dato é calato per via dell'aumento degli inattivi. Per quanto riguarda i Nonfarm Payrolls abbiamo visto un buon dato, anch'esso al di sopra delle aspettative che passa da 139k a 147k, il dato era previsto in calo a 110k. Anche in questo caso abbiamo un problema, quello delle revisioni e siamo passati ora alla quarta revisione in negativo su 4 mesi del 2025, in sostanza prosegue il trend delle revisioni in negativo dal 2023 ad oggi. Sono questi dati veritieri, oppure per essere tali si ha bisogno di una lettura di poco piú approfondita dei dati?

Aumento degli inoccupati segnalato sulla Tabella A del report BLS - Fonte: BLS.gov



MERCATI SUI MASSIMI. NESSUN CEDIMENTO



I mercati azionari al momento non mostrano alcun segno di cedimento. Le dinamiche tecniche rimangono rialziste nel breve termine, la situazione sembra di fatto non cambiare. Ricordiamo che il Nasdaq ha appena superato una performance del 40% dai minimi di aprile, S&P500 raggiunge il 30%, stiamo parlando di performance conseguite in poco meno di 3 mesi, performance molto importanti in termini di intensitá considerando la situazione macroeconomica attuale. Sta di fatto che non ci sono segni di cedimento a livello tecnico, la situazione rimane ancora rialzista, i pericoli relativi a potenziali ribassi ci sono ancora ma la tecnica non aiuta.



OBBLIGAZIONI EUROPA BEN COMPRATE



Risultano ben comprate le obbligazioni europee che vedono un calo dei rendimenti sulla scadenza decennale. Il nostro Btp ritorna al 3,47% mentre il Bund si avvicina di nuovo al 2,55% cosí come il Gilt Uk che ritorna al 4,55% dopo aver toccato quasi il 4,7%. Risalgono invece i rendimenti dei titoli Usa con il decennale che si riporta al 4,35% e il 2 anni al 3,88%, lo spread ritorna quindi poco sotto i 50 punti base. Il mercato obbligazionario dovrá vedere degli aggiustamenti importanti nel corso delle prossime settimane, i tassi di interesse a lungo termine non mentono, le obbligazioni dovranno seguire le dinamiche dei tassi.



