Nvidia annuncia un piano di produzione di intelligenza artificiale negli Stati Uniti da 500 miliardi di dollari

Nvidia annuncia la costruzione di supercomputer AI negli Stati Uniti, fino a 500 miliardi di dollari in infrastrutture nei prossimi quattro anni Nvidia ha annunciato l’intenzione di costruire supercomputer dedicati all’Intelligenza Artificiale negli Stati Uniti, con un investimento fino a 500 miliardi di dollari in infrastrutture AI sul suolo americano nei prossimi quattro anni. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile L’azienda ha commissionato oltre un milione di piedi quadrati di spazi produttivi in Arizona e Texas. La produzione dei chip Blackwell è già iniziata presso le strutture TSMC a Phoenix, mentre nuovi impianti stanno nascendo in collaborazione con Foxconn a Houston e Wistron a Dallas. La produzione su larga scala negli stabilimenti texani è attesa entro 12-15 mesi. Questo investimento arriva in un contesto di politiche commerciali in evoluzione. Sebbene alcuni prodotti del settore semiconduttori abbiano ricevuto esenzioni tariffarie temporanee, il Segretario al Commercio Lutnick ha indicato che questi beni saranno soggetti a nuove tariffe nei prossimi mesi. Il presidente Trump ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando dazi su "semiconduttori e l’intera catena di fornitura elettronica". “Per la prima volta, i motori dell’infrastruttura AI mondiale vengono costruiti negli Stati Uniti”, ha affermato il CEO Jensen Huang, sottolineando come la produzione nazionale aiuterà a soddisfare la domanda e a rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento. L’annuncio segue le notizie secondo cui Nvidia avrebbe evitato il blocco all’esportazione del suo chip H20, dopo aver promesso un maggiore investimento nell’infrastruttura AI con base negli USA. Nvidia (D1) Il titolo Nvidia è attualmente scambiato appena sotto la resistenza corrispondente al livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%. I rialzisti punteranno a superare questo livello, mentre i ribassisti potrebbero mirare a un movimento verso il ritracciamento del 78,6%. L’RSI mostra ancora una divergenza rialzista, e il MACD continua ad espandersi dopo un crossover positivo.

