Nvidia domina ancora una volta il settore tecnologico 🗽 Cosa rivela la stagione degli utili negli Stati Uniti?

Negli ultimi trimestri, a Wall Street si è affermata una narrativa dominante secondo cui i “Magnificent 7” starebbero trainando la maggior parte della crescita degli utili dell’S&P 500. Tuttavia, i dati del primo trimestre 2026 suggeriscono un quadro più sfumato. Pur continuando a crescere più rapidamente rispetto al mercato più ampio, le grandi aziende tecnologiche mantengono questo vantaggio solo in parte: secondo FactSet, tale superiorità scompare in larga misura se si esclude Nvidia. Questo è un segnale importante per gli investitori, perché indica che la forza di questo gruppo è meno diffusa di quanto possa sembrare.

Su base aggregata, i “Magnificent 7” restano comunque avanti rispetto al resto dell’indice

Le stime per il primo trimestre 2026 indicano che i “Magnificent 7” registreranno una crescita degli utili del 22,8% su base annua. A confronto, le restanti 493 società dell’S&P 500 dovrebbero segnare una crescita del 10,1%. A livello aggregato, le grandi aziende tecnologiche appaiono quindi ancora nettamente in vantaggio.

Questo è coerente con quanto osservato nei trimestri precedenti, quando i sette principali titoli tecnologici rappresentavano una quota sproporzionata della crescita complessiva degli utili dell’indice. Il punto critico è che questa dominanza apparentemente ampia è ora sempre più concentrata su una singola società.

Nvidia è il principale motore della crescita degli utili

Il messaggio più rilevante è chiaro: Nvidia resta il principale contributore alla crescita degli utili sia all’interno dei “Magnificent 7” sia dell’intero S&P 500. La società rappresenta una quota significativa del divario tra la performance delle mega-cap tecnologiche e il resto del mercato.

Escludendo Nvidia, la crescita degli utili prevista per i “Magnificent 7” nel Q1 2026 scende dal 22,8% al 6,4%. Ciò implica che, senza Nvidia, il resto del gruppo crescerebbe più lentamente rispetto all’indice complessivo, che è atteso a +10,1%. In altre parole, la sovraperformance dei “Magnificent 7” diventa molto meno convincente una volta escluso il principale beneficiario del boom dell’intelligenza artificiale.

Il resto del mercato potrebbe essere meno debole della narrativa dominante

È qui che l’interpretazione cambia. Per diverso tempo i mercati hanno operato sotto l’ipotesi che la crescita degli utili fosse concentrata in poche grandi aziende tecnologiche. Tuttavia, i dati indicano che, escludendo Nvidia, le restanti 493 società dell’S&P 500 crescono più rapidamente rispetto al resto dei “Magnificent 7”.

Questo non è solo un dettaglio statistico: suggerisce che la crescita degli utili potrebbe gradualmente ampliarsi oltre i nomi più ovvi. Tra i principali contributori alla crescita degli utili dell’S&P 500 dopo Nvidia figurano Micron Technology, Eli Lilly, Broadcom e Sandisk. Questo elemento indica che la storia di mercato non è più limitata a un ristretto gruppo di giganti tecnologici.

Fonte: XTB Research

Lo stesso schema vale anche per le stime sull’intero 2026

Le prospettive per l’intero anno 2026 confermano questa dinamica. Per l’anno solare 2026, i “Magnificent 7” dovrebbero registrare una crescita degli utili del 24,6%, mentre le restanti 493 società dell’S&P 500 sono attese in crescita del 15,9%. A prima vista, il vantaggio appare ancora significativo.

Tuttavia, anche in questo caso Nvidia gioca un ruolo determinante. Escludendo la società, la crescita degli utili prevista per i “Magnificent 7” scende al 13,2%, quindi al di sotto del tasso di crescita atteso per il resto del mercato. Questo suggerisce che, anche su un orizzonte temporale più lungo, il vantaggio del gruppo è meno ampio di quanto indichino i dati aggregati.

La concentrazione della crescita diventa un rischio crescente per il mercato

Dal punto di vista degli investitori, il messaggio chiave è che la crescita degli utili nel mercato azionario statunitense sta diventando sempre più concentrata. Quando una singola azienda rappresenta una quota così rilevante del miglioramento complessivo, il mercato diventa più vulnerabile a eventuali delusioni.

Questo è particolarmente rilevante in un contesto in cui le valutazioni delle grandi società tecnologiche restano elevate e le aspettative sono molto alte. Maggiore è la concentrazione della crescita su un solo nome, maggiore è il rischio che risultati deboli o guidance più prudenti possano innescare un cambiamento più ampio del sentiment di mercato.

Implicazioni di mercato e ruolo di Nvidia

La conclusione più semplice è questa: i “Magnificent 7” restano solidi, ma la loro forza è sempre più riconducibile a Nvidia piuttosto che a una crescita diffusa all’interno del gruppo. Questo non significa che le altre società siano deboli, ma indica che il loro vantaggio rispetto al resto del mercato non è più così netto.

Per gli investitori, questo rappresenta un cambiamento importante di prospettiva: invece di considerare i “Magnificent 7” come un blocco unico di crescita, diventa sempre più necessario analizzare le singole società in modo più granulare. I dati del primo trimestre e le previsioni per il 2026 mostrano chiaramente che, senza Nvidia, la narrativa di una dominanza schiacciante si indebolisce.

Le azioni Nvidia sono scambiate sopra i 200 dollari e si trovano circa l’8% sopra la media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA, linea rossa), aumentando la probabilità di un breakout sopra i massimi precedenti osservati nell’autunno 2025.

Fonte: xStation5