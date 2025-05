Nvidia pubblicherà oggi i risultati finanziari 🔔

Il gigante dell’intelligenza artificiale di Wall Street, Nvidia (NVDA.US), pubblicherà oggi i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2026, dopo la chiusura dei mercati. Cosa aspettarsi e questo slancio positivo potrà spingere ulteriormente il settore tecnologico e il Nasdaq 100? 📠Date chiave di oggi Pubblicazione risultati : Mercoledì 29 maggio alle 22:20 (ora italiana)

Conference call con il CEO Jensen Huang: Ore 23:00 (ora italiana) 📊 Panoramica delle attese Wall Street si aspetta un trimestre da record per Nvidia, ma le aspettative sono altissime e il margine d’errore si riduce. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Ricavi attesi : Tra 43,1 e 43,3 miliardi di dollari , in aumento di circa il 66% rispetto ai 26 miliardi dell’anno precedente. Nvidia ha fornito una guidance leggermente più conservativa: 43 miliardi ±2% .

EPS (utile per azione) atteso : $0,89 , in crescita del 45,9% rispetto a $0,61 nel Q1 FY2025.

Ricavi dal settore data center : Previsti a circa 39,4 miliardi di dollari , +74% su base annua (ma in rallentamento rispetto al +93% del trimestre precedente).

Margini lordi non-GAAP: Previsti in calo al 71,0% (vs. 73,5%), a causa dei costi elevati per la produzione dei nuovi chip Blackwell e infrastrutture AI. 🔍 Temi chiave da monitorare Domanda di AI e catena di approvvigionamento Il focus sarà sull’implementazione dell’architettura Blackwell. Dopo problemi tecnici (surriscaldamento, sincronizzazione), i partner come Foxconn, Dell e Inventec avrebbero risolto i colli di bottiglia. Le spedizioni dei GB200 AI racks sono riprese e Nvidia dovrà chiarire la sua capacità di scalare la produzione nel secondo semestre 2025. Restrizioni commerciali con la Cina Le restrizioni USA stanno impattando Nvidia, che ha subito un colpo da 700 milioni di dollari sui ricavi per l’impossibilità di vendere i chip H20. Si prevede un impatto di altri 9 miliardi di dollari su Q2 e Q3. Nvidia ha aumentato i prezzi delle GPU del 10–15% per compensare, ma resta da vedere la tolleranza dei clienti. Svalutazione da 5,5 miliardi legata ai chip per la Cina.

Huang ha criticato la politica USA, segnalando il rischio di perdere un mercato da 50 miliardi di dollari a favore di concorrenti cinesi. 📈 Guidance: elemento cruciale Guidance per Q2 : Attesa tra 45,8 e 45,9 miliardi di dollari .

FY2026 (anno intero) : Ricavi attesi a 198,8 miliardi , contro i 130,5 miliardi dell’anno precedente. EPS stimato: $4,32 .

Tuttavia, segnali di prudenza (ritardi, tensioni geopolitiche o attese per il chip Blackwell Ultra NVL72) potrebbero indebolire la fiducia degli investitori. ⚠️ Attenzione a: Margine lordo <71% → preoccupazioni sui costi di produzione.

Guidance debole o citazioni di ulteriori perdite legate agli H20 → possibile reazione negativa del titolo.

Ritardi negli acquisti da parte dei clienti in attesa del Blackwell Ultra .

Valutazione attuale: 30x utili forward (sotto la media a 5 anni di 40x), con il Nasdaq 100 a 26x. 🧠Considerazioni strategiche L'esecuzione del ramp-up di Blackwell sarà determinante.

Serve chiarezza su produzione e visibilitĂ della domanda per H2 2025.

Commenti su politica commerciale, ordini sovrani e sviluppo chip AI saranno centrali nella call. 📞 Focus della Conference Call con Huang Stato del lancio Blackwell Ultra (NVL72)

Robustezza della catena di fornitura e ritmo di spedizioni GB200

Strategia in Cina e potenziale espansione in Arabia Saudita

Visione a lungo termine nel contesto geopolitico e competitivo attuale

Rischi tariffari e impatto sui margini 🧭 Conclusione La trimestrale di Nvidia sarà un momento cruciale. I fondamentali restano solidi, ma l’azienda deve eseguire perfettamente su guidance e produzione per mantenere la fiducia del mercato. Le parole di Huang avranno un impatto decisivo sulla traiettoria del titolo e dell’intero comparto AI. 📉 Analisi tecnica (intervallo giornaliero D1) Si osserva un pattern ribassista "testa e spalle" .

Il prezzo ha raggiunto una zona di resistenza chiave al ritracciamento Fibonacci 71,6% dell’ultima onda ribassista.

Prossima resistenza in area $150 .

Primi supporti: $120–$127 (Fibo 61.8%, EMA200), mentre il "collo" del pattern è a $100, supporto strategico di lungo termine.  Fonte: xStation5 Valutazione di Nvidia Guardando alla valutazione, è chiaro che Nvidia non è attualmente un titolo “economico”, tuttavia la sua attività è ancora in piena espansione. Se i risultati trimestrali mostreranno una forza continua e non ci saranno sorprese particolarmente negative sui margini (che caleranno quasi sicuramente a causa dell’aumento della produzione della serie Blackwell), possiamo aspettarci che l’interesse di Wall Street per nuovi massimi storici (ATH) su Nvidia continui.    Fonte: Bloomberg Finance L.P.

