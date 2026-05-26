Nvidia sfida Intel e AMD nel mercato delle CPU

NVIDIA, leader storico e protagonista indiscusso della rivoluzione dell’intelligenza artificiale nel segmento delle GPU, sta ora inviando uno dei suoi segnali strategici più forti dall’inizio del boom dell’AI. Il mercato delle unità di elaborazione centrale (CPU) sta diventando il prossimo fronte di espansione dell’azienda. La previsione secondo cui il mercato globale delle CPU potrebbe raggiungere un valore di 200 miliardi di dollari non rappresenta semplicemente una stima ambiziosa: è una chiara dichiarazione d’intenti. NVIDIA punta infatti a entrare in un segmento a lungo dominato da Intel e AMD, conquistando una parte del mercato delle infrastrutture per data center di nuova generazione. Un pilastro chiave di questa strategia rimane lo sviluppo di chip proprietari basati su architettura ARM, inclusa la serie Grace. NVIDIA sta costruendo sempre più una visione di un ecosistema AI integrato “full-stack”, che comprende GPU, CPU e un’architettura server completa destinata a hyperscaler e data center che eseguono modelli di intelligenza artificiale. La sorpresa più grande per il mercato, tuttavia, è il fatto che NVIDIA abbia incluso esplicitamente la Cina nella sua previsione di un mercato delle CPU da 200 miliardi di dollari. Si tratta di un segnale molto significativo per gli investitori, poiché dimostra che l’azienda non intende abbandonare uno dei più grandi mercati tecnologici del mondo nonostante le persistenti restrizioni all’export tra Stati Uniti e Cina. Dal punto di vista del mercato, questo crea un classico “paradosso Cina”. Da un lato, gli investitori ricevono il segnale che NVIDIA ritiene di poter continuare a monetizzare la domanda proveniente dalla Cina. L’architettura basata su ARM e lo sviluppo di piattaforme CPU potrebbero offrire una maggiore flessibilità normativa rispetto ai chip GPU più avanzati soggetti ai controlli sulle esportazioni statunitensi. Questo rafforza la narrativa secondo cui il boom globale dell’intelligenza artificiale è ancora nelle sue fasi iniziali e che NVIDIA continua ad avere davanti a sé un mercato potenziale enorme. Dall’altro lato, includere la Cina nelle previsioni di lungo termine resta altamente esposto al rischio geopolitico. Qualsiasi escalation delle tensioni politiche tra Stati Uniti e Cina potrebbe limitare l’accesso di NVIDIA al mercato cinese e costringere a una revisione delle aspettative sui ricavi. Di conseguenza, gli investitori stanno contemporaneamente acquistando una forte storia di crescita legata all’AI, ma devono anche tenere conto di un’elevata volatilità delle valutazioni dovuta all’incertezza geopolitica. Dal punto di vista strategico, questo rappresenta un cambiamento importante per l’intero settore dei semiconduttori. NVIDIA non viene più vista soltanto come un produttore di GPU, ma si sta sempre più posizionando come fornitore dominante di infrastrutture AI complete per i moderni data center. Si tratta di una sfida diretta a Intel e AMD. Se i principali fornitori di servizi cloud, come Amazon, Microsoft e Google, dovessero iniziare ad adottare in modo più ampio le soluzioni CPU di NVIDIA, ciò potrebbe determinare un cambiamento strutturale nelle dinamiche del settore. Il mercato inizierebbe allora a prezzare non solo la leadership di NVIDIA negli acceleratori di intelligenza artificiale, ma anche la sua capacità di conquistare una quota significativa del mercato delle CPU, valutato in miliardi di dollari. Per gli azionisti di NVDA, il messaggio rimane chiaramente rialzista. NVIDIA sta ampliando il proprio mercato indirizzabile totale, aprendo nuove fonti di ricavi di lungo periodo. Anche un successo limitato nel segmento CPU potrebbe tradursi in decine di miliardi di dollari di ricavi aggiuntivi annui.

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