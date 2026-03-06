Oggi Disoccupazione USA e NFP

Punti chiave Oggi l'uscita del tasso di disoccupazione e dei nfp

Chiusura settimanale pessima per gli indici piú forti

Nasdaq e S&P500 resistono con possibili chiusure positive

Una settimana tecnicamente importante si sta per concludere con l'uscita dei dati sulla disoccupazione Usa e i Nonfarm Payrolls. La situazione tecnica ora sembra essersi palesemente girata al ribasso per alcuni indici come ad esempio Nikkei, Ftse Mib, Dow Jones, i tre indici piú forti si stanno indebolendo. Indebolimento dell'azionario Mercati azionari in forte indebolimento, lo abbimao visto con il Nikkei, con il Ftse Mib e con il Dow Jones che di fatto stanno per chiudere la settimana in modo assolutamente negativo con chiusure al di sotto dei minimi delle scorse settimane, segnale di ribasso molto importante. Regge invece il Nasdaq cosí come S&P500 che di fatto per il momento hanno fatto fatica a scendere rispetto agli altri indici, mentre in Europa la situazione é assolutamente precaria con tutti gli indici che hanno delle dinamiche di prezzo assolutamente ribassiste dal punto di vista tecnico. Disoccupazione USA e NFP Oggi l'uscita del tasso di disoccupazione i nonfarm payrolls, dati che sono cruciali per l'economia Usa e per le decisioni della Fed. Per il momento non abbiamo visto forti segnali di peggioramento del mercato del lavoro Usa nell'ultimo mese, neanche sul fronte delle richieste di sussidi di disoccupazione che rimangono comunque al di sotto dei massimi visti nel corso degli scorsi mesi. Il report Challenger di ieri non ha mostrato un peggioramento della situazione se non per i piani di assunzione che risultano ancora relativamente bassi, ma di fatto il peggioramento rispetto agli scorsi mesi non c'é. Oggi il tasso di disoccupazione é previsto al 4,3%, stabile, i Nonfarm payrolls previsti in leggero calo a 60k unitá. Ricordiamo che la situazione del tasso di disoccupazione e dei Nonfarm Payrolls é assolutamente negativa nel lungo termine, non escludiamo sorprese per la giornata di oggi.

