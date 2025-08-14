Oggi il PPI Usa

Spread in Salita Oggi esce il PPI in Usa, unico market mover della giornata mentre in mattinata abbiamo visto l'uscita del dato del Pil Uk che ha battuto le stime e nella tarda mattinata vedremo l'uscita del Pil europeo, dati macro importanti ma che di fatto muovono poco il mercato in presenza dei dati americani. A livello tecnico cambia molto poco, la dinamica rimane rialzista sulle tempistiche lunghe come il settimanale mentre nel breve sembra esserci uno stop del rialzo di fondo. Buoni i titoli governativi che vedono dei ribassi dei rendimenti sulle scadenze decennali, mentre lo spread tra i titoli di Stato Usa tra 2 e 10 anni sale fino ai 56 punti base.



TAGLIO DOPPIO PER LA FED?



Cambia il Fed WatchTool in modo radicale, le aspettative sui tassi fermi scompaiono del tutto e ormai si da per certo il taglio dello 0,25% con una probabilitá del 95,8%. Appare magicamente l'eventualitá del taglio da 0,5% con una probabilitá del 4,2%, il tutto in corrispondenza di uno spread 2-10 anni in salita, cosi come la teoria macroeconomica vuole. Per il momento quindi i mercati vedono un taglio da 0,25% come una certezza, dato completamente dipendente dai dati del mercato del lavoro futuri e da eventuali movimenti sorprendenti dell'inflazione e delle grandezze ad essa associate, come ad esempio il PPI di oggi previsto passare dal 2,3% al 2,5%

Nuove aspettative sul taglio dei tassi per settembre - Fonte: FedWatch Tool



SPREAD DI NUOVO IN SALITA



Sale di nuovo lo spread tra il 2-10 anni Usa, una dinamica molto interessante in vista dei tagli dei tassi. Storicamente lo spread tra i rendimenti di questi titoli ha coinciso con tagli dei tassi aggressivi soprattutto con uno spread che punta prima i 120 punti base e poi i 240, per il momento siamo contenuti tra i 50 e i 60 punti e solamente uno sblocco e un'uscita dello spread da questi livelli al rialzo potrebbe aumentare drasticamente le probabilitá di tagli dei tassi aggressivi da qui alla fine dell'anno. L'obbligazionario in generale sta vedendo un ritorno al ribasso dei rendimenti, sia in Europa che in Usa ma al momento la situazione é ancora in test.



AZIONARIO IN PAUSA?



Mercati azionari che continuano a salire ma ieri abbiamo visto una pausa del movimento rialzista. Il test dei massimi si fa sentire e potrebbe essere cruciale per le prossime settimane la chiusura della settimana attuale, il tutto mentre il Nikkei prova nella notte di oggi a ritracciare di quasi un -1% dopo aver conseguito nuovi massimi storici di recente. Per il momento anche l'azionario é sensibile ai dati macro che potrebbero muovere le aspettative sui tassi, la percezione attuale é quella del rischio alto ma le cose sembrano poter cambiare a breve grazie all'obbligazionario che rialza la testa e dei dati macro che potrebbero vedere un peggioramento generalizzato della situazione. Attenzione oggi, non solo al PPI, anche alle richieste di sussidi di disoccupazione.



