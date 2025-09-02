Riapre il cash Usa Dopo una giornata di pausa, riapre il cash Usa e con la sua riapertura parte la settimana con un giorno di ritardo su tutti i dati del mercato del lavoro che slittano rispetto alle normali ricorrenze. Ad esempio oggi sarebbe stata la giornata dei Jolts che invece usciranno nella giornata di domani, gli Adp slittano a giovedí mentre escono solitamente mercoledí. Il tasso di disoccupazione e i Nfp escono comunque nella giornata di venerdí come al solito, quindi nulla cambia sui dati importanti.



OGGI L'INFLAZIONE EUROPEA



Esce ieri il dato sulla disoccupazione che di fatto non cambia e non fornisce alcun segnale allarmante sulla situazione economica europea, una situazione che sta rimanendo sostanzialmente statica sui livelli giá visti nel corso degli scorsi mesi. Oggi uscirá il dato sull'inflazione che dovrebbe uscire al 2%, perfettamente in linea con i target stabiliti dalla Bce e che di fatto non mettono alcuna pressione ad una Bce che ha giá svolto il suo lavoro tagliando i tassi di interesse per tempo. Situazione europea quindi senza alcuna criticitá apparente sui dati macro appena usciti.



MERCATI IN ATTESA DEI DATI



Mercati sostanzialmente fermi su livelli tecnici che abbiamo giá visto nel corso delle scorse settimane, la situazione ancora non si sblocca. I mercati europei, in special modo Dax e Eurostoxx risultano ancora molto deboli sui massimi degli scorsi mesi, mentre il Ftse Mib sembra voler proseguire un rialzo molto forte anche se a livello sistemico questo non sarebbe possibile qualora dovessero cedere Dax e Eurostoxx. Per quanto riguarda gli Usa la situazione tecnica potrebbe giungere ad una svolta con una settimana che potrebbe essere negativa, una settimana di ritracciamento che potrebbe utilizzare i dati del mercato del lavoro come guida delle tendenze principali.



SPREAD 2-10 ANNI SOPRA 60



Intanto lo spread dei rendimenti tra il 2 e il 10 anni Usa si porta sopra i 60 punti base, pronto per una nuova accelerazione al rialzo. Che possa partire una nuova tendenza al rialzo é possibile, ma di fatto ancora non abbiamo superato i massimi assoluti dell'anno a ridosso dei 65 punti base. Questo potrebbe essere un indicatore del fatto che i mercati azionari potrebbero di fatto ritracciare per dare spazio ai tagli dei tassi in Usa oltre quelli giá messi in preventivo dalle stime del Fed WatchTool.

