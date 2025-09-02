📉 Pound cade da un dirupo

La svendita del mercato obbligazionario trascina il cambio GBPUSD verso il basso dell'1% ❗️ La coppia GBPUSD è crollata bruscamente in seguito alle vendite sul mercato obbligazionario del Regno Unito, che hanno spinto i rendimenti trentennali al livello più alto dal 1998 (5,66%). All’inizio della sessione, il cambio GBPUSD è stato il meno volatile tra le coppie del G10, con la sterlina che ha mostrato una forte resilienza rispetto al generale rimbalzo del dollaro. La vendita di obbligazioni ha spinto il tasso al livello più basso dal 7 agosto (poco sotto 1,339). I compratori sono riusciti a recuperare parte delle perdite, riportando il GBPUSD a 1,34, leggermente sopra il limite inferiore dell’attuale fase di consolidamento.

Fonte: xStation5

Fonte: Bloomberg Finance LP I costi di finanziamento a lungo termine nel Regno Unito sono saliti ai livelli più alti dal 1998, riflettendo le preoccupazioni degli investitori per le prospettive economiche del Paese, tra cui l’inflazione persistente, l’aumento del debito pubblico e i dubbi sulla capacità del governo di conciliare le regole fiscali con la crescita economica. Inoltre, i mercati vedono sempre più il rischio che la cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves sia costretta ad aumentare le tasse o ad attuare tagli di spesa più profondi nella Legge di Bilancio autunnale, con i rendimenti obbligazionari che segnalano condizioni di finanziamento più rigide. Tra i recenti commenti della Reeves figurano, tra le altre cose, una tassa sugli extraprofitti delle banche, ma il finanziamento di servizi pubblici ancora deboli e di progetti infrastrutturali richiederà probabilmente riforme più profonde e nuove fonti di entrate – temi che il Partito Laburista ha evitato durante l’ultima campagna elettorale.

L’attuale Primo Ministro Keir Starmer ha promesso di guidare il Labour alle prossime elezioni. La sterlina ha ripreso a guadagnare a metà luglio, sostenuta dalle crescenti aspettative di un taglio dei tassi negli Stati Uniti a settembre e dalle ulteriori pressioni inflazionistiche nel Regno Unito, che hanno favorito i titoli di Stato britannici a medio termine.

Fonte: xStation5

