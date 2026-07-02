Oggi la Disoccupazione USA

Ieri sera il debutto di Bending Spoons che raggiunge i 40 dollari e supera il 30% di performance in sole 4 ore di negoziazione. Oggi sará la volta dei dati NFP e del Tasso di disoccupazione Usa, dati importantissimi che fungono da market mover prima della giornata di pausa di domani.
Disoccupazione Usa, non si sblocca
Situazione del mercato del lavoro in Usa molto dubbia. Dal 1948 il tasso di disoccupazione non é mai stato inclinato cosí negativamente, o meglio non é mai salito con questo ritmo lento e debole. Ad oggi siamo al 4,3%, un dato di fatto molto basso e poco preoccupante che sembra non voler salire, le stime infatti prevedono un 4,3%, dato stabile. I nonfarm payrolls sono previsti a 110k unitá contro le 172k unitá dello scorso dato. Anche qui entra in gioco l'anomalia delle revisioni, infatti circa il 75% dei dati Nfp usciti negli ultimi 3 anni é stato rivisto in negativo, in sostanza 3 dati su 4 che abbiamo visto uscire ha tagliato posti di lavoro con le revisioni confermando un Bls che sovrastima la forza lavoro in Usa. Questa situazione del tutto anomala non vede uno sblocco, a livello statistico ci troviamo di fronte ad un nuovo scenario, mai visto dal 1948, i dubbi sulla tenuta del mercato del lavoro in Usa peró rimangono alti proprio per via di questa anomalia che potrebbe essere destinata a rientrare.
UsdJpy, primo segno di cedimento?
Per la seconda volta da maggio il cambio UsdJpy offre un segnale di inversione andando a fermarsi sui massimi e rompere i minimi della giornata precedente su base giornaliera, un segnale interessante che richiede uno stretto monitoraggio per la giornata di oggi in occasione dei dati del mercato del lavoro in Usa. La situazione dello yen é assolutamente anomala rispetto a quanto visto nella storia degli ultimi 4 anni. Si attende la BoJ per il "colpo di grazia" al ribasso del cambio, questa volta sarebbe probabilmente un qualcosa di definitivo considerando soprattutto l'andamento del petrolio che rimane ancora al di sotto dei 70 dollari al barile.
Bending Spoons +30%
Primo giorni di quotazione per Bending Spoons che supera ogni aspettative e inizia a quotare a 29$, forchetta alta del prezzo Ipo per poi salire violentemente verso area 43,93$ andando a registrare una performance superiore al +40%. Un leggero ritracciamento riporta le quotazioni in area 40$ facendo registrare una performance end of day del 30%. Ovviamente non é il momento di scendere in particolari tecnici in quanto il grafico dei prezzi é ancora in formazione ed é prematuro parlare di andamento del titolo dal punto di vista tecnico.
US Open: il mercato è sotto pressione a causa dei dati statunitensi e della mancanza di indicazioni da parte di Warsh
L'industria della difesa sta recuperando le perdite: si tratta di un cambio di tendenza?
I prezzi del cacao stanno tornando a salire. Il cioccolato diventerà ancora più costoso?
Grafico del giorno: Oro sotto la soglia psicologica dei 4.000 dollari mentre si intensificano i timori di un rialzo dei tassi 🟡 📉(01.07.2026)
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.