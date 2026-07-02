Oggi la Disoccupazione USA

Ieri sera il debutto di Bending Spoons che raggiunge i 40 dollari e supera il 30% di performance in sole 4 ore di negoziazione. Oggi sará la volta dei dati NFP e del Tasso di disoccupazione Usa, dati importantissimi che fungono da market mover prima della giornata di pausa di domani.

Disoccupazione Usa, non si sblocca

Situazione del mercato del lavoro in Usa molto dubbia. Dal 1948 il tasso di disoccupazione non é mai stato inclinato cosí negativamente, o meglio non é mai salito con questo ritmo lento e debole. Ad oggi siamo al 4,3%, un dato di fatto molto basso e poco preoccupante che sembra non voler salire, le stime infatti prevedono un 4,3%, dato stabile. I nonfarm payrolls sono previsti a 110k unitá contro le 172k unitá dello scorso dato. Anche qui entra in gioco l'anomalia delle revisioni, infatti circa il 75% dei dati Nfp usciti negli ultimi 3 anni é stato rivisto in negativo, in sostanza 3 dati su 4 che abbiamo visto uscire ha tagliato posti di lavoro con le revisioni confermando un Bls che sovrastima la forza lavoro in Usa. Questa situazione del tutto anomala non vede uno sblocco, a livello statistico ci troviamo di fronte ad un nuovo scenario, mai visto dal 1948, i dubbi sulla tenuta del mercato del lavoro in Usa peró rimangono alti proprio per via di questa anomalia che potrebbe essere destinata a rientrare.

UsdJpy, primo segno di cedimento?

Per la seconda volta da maggio il cambio UsdJpy offre un segnale di inversione andando a fermarsi sui massimi e rompere i minimi della giornata precedente su base giornaliera, un segnale interessante che richiede uno stretto monitoraggio per la giornata di oggi in occasione dei dati del mercato del lavoro in Usa. La situazione dello yen é assolutamente anomala rispetto a quanto visto nella storia degli ultimi 4 anni. Si attende la BoJ per il "colpo di grazia" al ribasso del cambio, questa volta sarebbe probabilmente un qualcosa di definitivo considerando soprattutto l'andamento del petrolio che rimane ancora al di sotto dei 70 dollari al barile.

Bending Spoons +30%

Primo giorni di quotazione per Bending Spoons che supera ogni aspettative e inizia a quotare a 29$, forchetta alta del prezzo Ipo per poi salire violentemente verso area 43,93$ andando a registrare una performance superiore al +40%. Un leggero ritracciamento riporta le quotazioni in area 40$ facendo registrare una performance end of day del 30%. Ovviamente non é il momento di scendere in particolari tecnici in quanto il grafico dei prezzi é ancora in formazione ed é prematuro parlare di andamento del titolo dal punto di vista tecnico.