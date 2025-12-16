Oggi la Disoccupazione USA e i NFP

Oggi é il giorno della disoccupazione Usa e i Nfp, una delle due giornate decisive per la prossima decisione sui tassi di interesse in Usa. Nel frattempo i mercati azionari non offrono spunti particolari se non il proseguimento del trend negativo iniziato venerdí sui mercati americani. Lo spread tra il 2 e il 10 anni Usa si porta a 67 punti base, nuovo record annuale, in linea con un ciclo di taglio dei tassi. Osserviamo ora le particolaritá dei dati in uscita per la giornata di oggi.

Nonfarm Payrolls, solo revisioni negative nel 2025

Per il 2025 abbiamo visto solamente revisioni dei dati nonfarm payrolls in negativo, in sostanza tutte le volte che il dato é uscito é stato poi corretto in difetto. Quest'anno abbiamo visto anche la peggior revisione del dato a partire dal bimestre settembre-ottobre 2008, in concomitanza del fallimento di Lehamn Brothers, evento catastrofico per la finanza globale dell'epoca e apice della crisi dei mutui subprime. In questo contesto aggiungiamo che per la prima volta da oltre 15 anni ci ritroviamo con un dato Nfp in negativo, ossia il dato di giugno che si é attestato al -13k. In sostanza il mercato del lavoro é in palese rallentamento, i dati lo confermano ma serve l'accelerazione del tasso di disoccupazione che al momento rimane ancora su livelli relativamente bassi.

Adp e Challenger confermano la debolezza del mercato del lavoro Usa

Anche dati collaterali come gli Adp iniziano a pesare. I dati Adp non hanno mai offerto spunti interessanti, ma si sa che certi dati hanno importanza solamente quando iniziano a discostarsi dalle medie storiche, oppure quando iniziano a muoversi in modo anomalo. Ad esempio gli Adp di quest'anno hanno visto un movimento che si é visto solamente prima dello scoppio della pandemia: il dato é uscito al di sotto della soglia dello 0 per ben 4 volte a partire da giugno, mai successo su questo dato. Il report Challenger registra ben oltre 1 milione di posti di lavoro tagliati in un anno, dobbiamo tronare indietro all'epoca della pandemia per vedere dati cosi negativi, per non parlare del taglio medio mensile che supera nettamente la media del 2023 e del 2024. In sostanza molti dati confermano che il mercato del lavoro Usa é in chiara difficoltá.





Grafico degli Adp su base mensile e i 4 dati negativi a partire da giugno 2025 - Fonte: TradingvIew - Adp

Spread conferma la negativitá?

Lo spread tra il 2 e il 10 anni Usa si porta adf un nuovo massimo a 67 punti base. Ricordiamo che la tendenza naturale dello spread porterebbe il livello ai 120 punti base, in pratica manca ancora un bel po' di strada prima di vedere effettivamente il raggiungimento del primo target, questo sta a significare che la probabilitá di vedere ulteriori tagli dei tassi nelle prossime riunioni é molto alta. Al momento lo spread tra i due rendimenti benchmark dei titoli di Stato é l'indicatore da osservare che fa da ponte tra i dati del mercato del lavoro e il settore finanziario, l'indicatore piú vicino che abbiamo ai tassi di interesse e alle loro aspettative.