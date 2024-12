Mercati pronti per domani I mercati si preparano alla giornata di domani quando usciranno i dati relativi al tasso di disoccupazione Usa e i Nonfarm Payrolls, dati market mover che di fatto hanno una fortissima influenza sull'andamento dei mercati nelle loro tendenze lunghe. Ieri parla Powell in un'uscita pubblica per il New York Times e afferma che l'economia Usa é in ottima salute, meglio di quanto si aspettavano negli ultimi due mesi. I mercati azionari vanno a fare nuovi massimi e sembrano non arrestare la loro corsa al rialzo che risulta particolarmente forte e senza sosta. Oggi le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione e il report Challenger sul mercato del lavoro.



RICHIESTE DI SUSSIDI E REPORT CHALLENGER



Oggi le richieste di sussidi di disoccupazione, dato che uscirá alle 14:30 e che risulterá essere il dato piú importante della giornata. Sono previste in aumento le richieste continue, probabilmente andando ad aggiornare il record per il 2024 che risulta essere proprio a ridosso dei livelli attuali a 1908k. L'aumento previsto é fino a 1910k, ma considerano l'andamento di base delle ultime settimane potremmo aspettarci tranquillamente dei numeri che esasperano questa tendenza rialzista lunga. Ricordiamo che in merito alle richieste continue di sussidi di disoccupazione, é presente una forte correlazione positiva con il tasso di disoccupazione, pertanto un aumento delle richieste continue di sussidi potrebbe coincidere con un aumento del tasso di disoccupazione. In uscita oggi anche il report Challenger che di fatto ci fornisce una foto del mercato del lavoro attuale e che ultimamente non ha di certo sottolineato come l'economia stia andando bene, anzi ha rimarcato ulteriori record negativi come quelli relativi ai cali delle assunzioni. Questi dati preparano a quelli di domani, staremo a vedere.



MERCATI ESTREMAMENTE RIALZISTI



Mercati semplicemente inarrestabili, non frenano minimamente la loro corsa al rialzo neanche con Powell che ieri sera ha affrontato un'intervista da parte del New York Times sullo stato dell'economia. Economia forte e resiliente, nessun problema degno di nota dal punto di vista del mercato del lavoro e dei consumi, economia florida e questo porta i mercati ad andare ancora piú in alto andando ad aggiornare per l'ennesima volta i massimi storici, oramai una vera e propria non-notizia. Nel frattempo, in netta contrapposizione con quanto dice Powell, le aspettative sui tagli dei tassi aumentano e di portano a circa il 75% degli operatori che si attende un taglio dei tassi di interesse per la prossima riunione, statistica che aumenta rispetto al 60% di una settimana fa. Al momento nessun segnale di debolezza da parte dei mercati azionari, cosí come quelli obbligazionari che continuano la loro corsa al rialzo e portano ad ulteriori discese dei rendimenti che di fatto significano "flight to quality", o meglio questo farebbero intendere. Mercati con tendenze rialziste e nessun segnale di debolezza all'orizzonte.

