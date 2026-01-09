Oggi NFP e Disoccupazione USA

Oggi si attendono i dati relativi alla disoccupazione Usa e ai Nfp, i dati che saranno di fatto decisivi per la prossima decisione della Fed del 28 gennaio. I mercati vedono nel frattempo un Nikkei che tende a chiudere la settimana in positivo, proseguendo la dinamica rialzista di lungo termine che al momento non vede segnali ribassisti degni di nota, gli Usa invece sembrano impostati per un ribasso almeno in chiusura settimana mentre l'Europa comanda la dinamica rialzista con un Dax che esce fuori dalla congestione che durava da maggio.

Un mercato del lavoro da Record negativo

Ieri il report Challenger, il report che rileva i tagli di posti di lavoro e di assunzioni, ha marcato due criticitá importanti: i tagli di posti di lavoro totali per il 2025 sono i piú alti dal 2008, i piani di assunzione sono i piú bassi da inizio 2010. In pratica siamo tornati indietro alla crisi dei mutui subprime, i numeri che vediamo sono numeri da crisi economica, eppure in molti non vedono alcun pericolo all'orizzonte. Osservando i dati che escono da mesi, possiamo dire che Challenger sta solamente confermando quanto stiamo vedendo sui dati nonfarm payrolls e sull'andamento generale del tasso di disoccupazione che di fatto sta salendo anche se lentamente. Il dato di ieri di dicembre é stato relativamente basso in termini di tagli di posti di lavoro, un segnale buono per il mercato del lavoro, ma sappiamo allo stesso tempo che una rondine non fa primavera e che un solo dato buono non puó arrestare una tendenza di lungo periodo che va avanti dal 2022.

I Tagli di posti di lavoro annuali a partire dal 2015 - Fonte: Challenger Gray and Christmas

Disoccupazione Usa prevista al ribasso. Occhio ai Nonfarm Payrolls e alle revisioni

Disoccupazione Usa al 4,6%, prevista al ribasso al 4,5% mentre la disoccupazione U6 é prevista passare da 8,7% a 8,8%. Per quanto riguarda i Nonfarm Payrolls il dato é atteso a 60k, dato quindi positivo, ma attenzione alle revisioni dei mesi precedenti, soprattutto quella di ottobre che risulta estremamente negativa. Il dato di riferimento di oggi, ossia 64k posti di lavoro, é il dato piú basso di partenza dopo agosto dove abbiamo visto solo 22k unitá in positivo. Il dato di oggi potrebbe sorprendere in negativo, la tendenza risulta alquanto chiara nel lungo periodo, il tasso di disoccupazione sembra destinato a salire e non di poco, pertanto le stime attuali potrebbero essere facilmente smentite cosí come successo nell'ultima rilevazione.

Grafico dei Nonfarm Payrolls e la tendenza negativa dei dati nel lungo termine - Fonte: TradingVIew - David Pascucci (XTB)

Fed attenta ai dati del mercato del lavoro

La Fed osserva i dati di oggi come dati decisivi per la prossima riunione del 28 gennaio. Al momento le aspettative sono per un non-taglio con una probabilitá dell'86%, pertanto il dato di oggi, qualora dovesse uscire negativo, potrebbe essere determinante. Il mercato del lavoro, stando agli ultimi numeri usciti nella settimana, non sembra essere particolarmente in difficoltá, ma stiamo parlando di un effetto positivo momentaneo, le tendenze dei dati sono chiaramente negative e la Fed é pronta ad agire immediatamente qualora dovessimo vedere un peggioramento della situazione.