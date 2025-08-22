Oggi Powell a Jackson Hole

Inflazione Giappone in calo Nella notte esce l'inflazione in Giappone al 3,1%, in calo rispetto al 3,3% dello scorso dato, nel frattempo i mercati attendono l'appuntamento della settimana, ossia il discorso di Powell a Jackson Hole. Sui mercati l'attenzione si sposta sulle chiusure settimanli che non promettono bene per la prossima settimana in quanto risultano negative e potrebbero aprire le porte per una fase ribassista di breve periodo cosí come stiamo vedendo negli ultimi giorni soprattutto sugli indici americani.



ULTIMA DI POWELL A JACKSON HOLE. IL MERCATO DEL LAVORO AL CENTRO DEL SIMPOSIO



Powell parlerá al meeting di Jackson Hole alle ore 16:00 italiane, 30 minuti dopo l'apertura del cash di Wall Street, momento cruciale della giornata. Il meeting di Jackson Hole é incentrato quest'anno sui cambiamenti del mercato del lavoro, proprio quel mercato del lavoro che Powell ha dichiarato essere quello che fornisce i migliori dati macroeconomici del momento. Dopo qualche giorno da quella dichiarazione i Nonfarm Payrolls ha immediatamente messo in dubbio la veridicitá di questi dati tant'é che Trump licenzia il capo del BLS Erica McEntarfer, avanzando l'ipotesi di dati "falsati". Proprio i dati del mercato del lavoro negli ultimi due anni hanno mostrato delle critcitá evidenti agli occhi dei piú attenti, soprattutto per quanto riguarda i Nonfarm Payrolls e il tasso di disoccupazione. Infatti i Nonfarm Payrolls vedono oltre il 70% dei dati rivisti in negativo nella seconda revisione, il dato quindi ufficiale e definitivo, andando a cancellare con le sole revisioni centinaia di migliaia di posti di lavoro, dato che al momento non ha mai destato preoccupazione alla Fed e a Powell. Stessa cosa dicasi per il report Challenger che rileva i tagli effettivi di posti di lavoro e a metá anno abbiamo giá raggiunto la somma di tutti i posti di lavoro tagliati nel 2024, un dato semplicemente allarmante, per lo meno degno di attenzione. Le richieste continue di sussidi di disoccupazione risultano ai massimi dal post-pandemia, il tasso di disoccupazione rimane peró ancorato sui livelli minimi al 4,2%, quest'ultimo dato é fondamentale per la Fed. In sostanza Powell é al centro dell'attenzione, soprattutto per quanto riguarda le future mosse di politica monetaria in quanto un peggioramento del mercato del lavoro forzerebbe la Fed a tagliare i tassi in modo aggressivo e in breve tempo in quanto il tasso di disoccupazione, quando accelera al rialzo, tende a prendere una forte direzionalitá senza molti ripensamenti. Powell parla a Jackson Hole il cui tema centrale é il mercato del lavoro, una condizione non proprio comoda per l'ultima apparizione del presidente Fed al piú importante simposio di economia dell'anno.



INFLAZIONE GIAPPONE IN CALO



L'inflazione in Giappone é in calo al 3,1% dal 3,3%, un calo che non preoccupa visto che il livello di inflazione é nettamente al di sopra del target del 2%. I timori recenti circa il Giappone appaiono al momento "infondati" se vediamo i numeri in quanto la direzione della politica monetaria giapponese vede tassi al rialzo in presenza di un'inflazione al di sopra dei target, una condizione che non si vedeva da ben 35 anni e che rappresenta un assist incredibile alla Boj per alzare i tassi e per far uscire il Giappone da decenni di alternanza di inflazione e deflazione. Il cambio UsdJpy non reagisce in modo incisivo al dato, il cambio segue il suo trend tecnico di breve termine al rialzo dalla mattina di ieri.



AZIONARIO AL TEST DEI MINIMI SETTIMANALI



