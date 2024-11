OIL.WTI scende dell'1,5% sotto i 70 dollari; l'uragano Rafael si trasforma in tempesta tropicale

Il prezzo del petrolio greggio WTI (OIL.WTI) si è assestato sotto i 70 dollari al barile lunedì, dopo una valutazione dell’uragano Rafael, che ha causato solo circa il 27% di interruzioni nella capacità produttiva del Golfo del Messico. Il NHC ha declassato l’uragano a tempesta tropicale, ritenendolo improbabile per causare danni significativi alla produzione di petrolio. A pesare ulteriormente sul prezzo del petrolio è il ritorno diffuso del pessimismo sull'economia cinese, dove la crescita dell’inflazione CPI ha deluso, segnalando un rischio persistente di deflazione; i prezzi alla produzione (PPI) in ottobre sono scesi del 2,9% su base annua, contro previsioni di -2,5%. Il probabile stimolo, stimato attorno a 1,4 trilioni di dollari, è improbabile che provochi un cambiamento radicale nella domanda di petrolio, con le importazioni di greggio che rimangono basse. Gli analisti di ANZ Research credono che il mercato si concentrerà ora sulla riunione di dicembre del Politburo e della Central Economic Conference. Se le condizioni economiche non miglioreranno in modo significativo entro allora, potrebbero essere implementate misure di stimolo più dirette per incentivare i consumi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Pepperstone Group ritiene che l'"equilibrio" del mercato attualmente sia il livello di 70 dollari al barile di WTI, e a questi livelli il petrolio si "sente a suo agio". D'altra parte, nonostante i dati macroeconomici cinesi non siano incoraggianti, Vitol ha osservato che la Cina continua a trainare la crescita della domanda globale di petrolio grazie all’industria petrolchimica, che si prevede diventerà la principale fonte di crescita, sostituendo il settore dei trasporti nei prossimi anni. Standard Chartered prevede che la produzione petrolifera statunitense non accelererà sotto la presidenza Trump e rimarrà moderata. Possibili dazi sul mercato dell’acciaio (componente chiave nelle infrastrutture di trivellazione) e i tempi di sviluppo per le terre federali dovrebbero limitare qualsiasi significativa espansione della produzione statunitense. Tutti questi fattori, tuttavia, sono più rilevanti a medio termine e il mercato del petrolio non necessariamente li valuta oggi. Attualmente, il momentum del petrolio appare meno ottimista; il mercato sembra parzialmente "prezzare" uno scenario di cessazione dei combattimenti in Ucraina e una graduale de-escalation dei conflitti in Medio Oriente, almeno a breve termine.

Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.