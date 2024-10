OIL.WTI senza alcuna reazione all'operazione militare terrestre locale israeliana in Libano 🚩

Le forze armate israeliane (IDF) hanno annunciato martedì di aver avviato operazioni terrestri locali contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Secondo l'annuncio dell'esercito, “raid terrestri mirati” vengono effettuati in villaggi vicino al confine israeliano. L'operazione rappresenta un'importante escalation nel conflitto che dura da mesi tra Israele e Hezbollah sostenuto dall'Iran. Dall'inizio della guerra di Gaza lo scorso ottobre, entrambe le parti hanno regolarmente sparato oltre il confine. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito lunedì l'Iran, che sostiene sia Hezbollah che Hamas, dicendo che “non c'è posto nel Medio Oriente che Israele non possa raggiungere.” Le parole sono arrivate giorni dopo un attacco aereo a sud di Beirut che ha ucciso il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile A sua volta, diversi paesi occidentali hanno avvertito l'Iran contro un coinvolgimento diretto nel conflitto, poiché ciò potrebbe portare Israele a lanciare attacchi sulla sua infrastruttura nucleare. A questo punto, l'Iran non ha indicato se intende intervenire in qualche modo, quindi Wall Street ignora quasi completamente lo scenario di un conflitto in espansione. Gli Stati Uniti, d'altra parte, stanno cercando di prevenire la diffusione del conflitto in ogni modo possibile, in particolare ora che le elezioni presidenziali statunitensi si avvicinano a un mese di distanza. Tuttavia, i mercati vedono comunque basse probabilità di una risposta militare diretta da parte dell'Iran o dell'Arabia Saudita, quindi il conflitto complessivo è percepito come una guerra locale, non cruciale per la dinamica dell'offerta globale di petrolio. Il nuovo leader ad interim di Hezbollah, Naim Kassem, ha annunciato che l'organizzazione continuerà a combattere nonostante le morti di Nasrallah e di altri comandanti senior. Ha dichiarato che i combattenti sono pronti e che i leader di Hezbollah uccisi sono già stati sostituiti. L'esercito israeliano ha esortato i residenti di dozzine di città libanesi al confine a evacuare verso nord. La Forza ONU nel Sud del Libano (UNIFIL) ha descritto l'operazione israeliana come un “sviluppo pericoloso” e ha chiesto una de-escalation. La comunità internazionale sta seguendo gli sviluppi con preoccupazione, temendo un'espansione del conflitto nell'intera regione. La Turchia ha condannato l'operazione israeliana come un “tentativo di invasione illegale” e l'Italia ha chiesto una “de-escalation urgente e necessaria.” Reazione del mercato

Le prime notizie sull'inizio dell'operazione terrestre sono arrivate alle 1 AM BST, ma in quel momento non abbiamo visto reazioni nel mercato del petrolio. Il petrolio ha cominciato a perdere terreno in modo significativo vicino all'inizio della sessione europea, ma queste perdite stanno ora venendo recuperate.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB L'oro, d'altra parte, ha guadagnato continuamente sin dal ritracciamento di ieri attorno alle 20:00, quando Jerome Powell ha indicato che la Fed non ha bisogno di affrettarsi a tagliare i tassi. Intorno all'1 AM BST, non si è vista alcuna reazione. Tuttavia, l'oro ha guadagnato circa lo 0,7% dall'inizio della sessione di oggi. Fonte: xStation5

