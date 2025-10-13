OpenAI annuncia una partnership con Broadcom. Le azioni dell'azienda salgono alle stelle!

- Per Broadcom, questo accordo rivoluzionario consolida il suo ruolo di attore chiave nel settore delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.
- Le azioni Broadcom sono in rialzo grazie all’accordo con OpenAI.
- Per Broadcom, questo accordo rivoluzionario consolida il suo ruolo di attore chiave nel settore delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.
- Le azioni Broadcom sono in rialzo grazie all’accordo con OpenAI.
OpenAI ha annunciato una partnership strategica con Broadcom finalizzata allo sviluppo e alla realizzazione dei suoi primi chip di intelligenza artificiale progettati internamente. Questa iniziativa risponde alle crescenti esigenze computazionali della società, impegnata nello sviluppo di modelli generativi avanzati come ChatGPT. I nuovi chip dovrebbero essere lanciati nella seconda metà del 2026 e avranno una capacità energetica complessiva di 10 gigawatt — più di cinque volte la potenza generata dalla diga di Hoover e sufficiente ad alimentare oltre 8 milioni di abitazioni negli Stati Uniti. Dopo l’annuncio, il titolo Broadcom è balzato di quasi l’8% all’apertura delle contrattazioni!
In base all’accordo, OpenAI si occuperà della progettazione delle unità di elaborazione grafica (GPU), mentre Broadcom sarà responsabile dello sviluppo tecnico, della produzione e dell’integrazione con i server e le infrastrutture dei data center. I nuovi sistemi verranno implementati sia nelle strutture di OpenAI che in data center gestiti da partner esterni. L’intera architettura farà affidamento sulla tecnologia di rete di Broadcom, incluse le soluzioni Ethernet, che potrebbero rappresentare un’alternativa valida allo standard attualmente dominante di Nvidia.
L’accordo si inserisce nella più ampia strategia di OpenAI volta a ridurre la dipendenza dall’offerta limitata e dai costi elevati dei chip Nvidia. In precedenza, OpenAI aveva già firmato un contratto con AMD per chip con una capacità di 6 gigawatt e collabora con Nvidia per costruire infrastrutture con ulteriori 10 gigawatt di potenza. Complessivamente, si tratta di 26 gigawatt di capacità computazionale contrattualizzata — più del consumo elettrico estivo complessivo della città di New York.
Per Broadcom, questo rappresenta uno dei contratti più grandi e prestigiosi nella storia dell’azienda. Tradizionalmente conosciuta per i chip di rete e le soluzioni per le telecomunicazioni, Broadcom sta ora diventando un attore chiave nel nascente settore delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale. Dalla fine del 2022, il titolo Broadcom è inserito in un solido trend rialzista, con un incremento di quasi sei volte. Inoltre, i ricavi dell’azienda continuano a crescere trimestre dopo trimestre, e ogni nuovo report finanziario conferma il peso crescente del segmento dei chip AI nella struttura complessiva dei ricavi. La partnership con OpenAI rafforza ulteriormente la posizione di Broadcom come uno dei principali beneficiari del boom globale dell’intelligenza artificiale.
I prezzi del cacao si stabilizzano prima dell'elaborazione dei dati: le notizie negative sono state scontate?
Anteprima degli utili di TSMC: il principale fornitore di semiconduttori sorprenderà il mercato?
US Open: gli indici americani si riprendono in vista della prevista fine della riduzione del bilancio della Fed
Bank of America, Wells Fargo e Morgan Stanley: panoramica degli utili del terzo trimestre 2025
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.