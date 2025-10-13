OpenAI annuncia una partnership con Broadcom. Le azioni dell'azienda salgono alle stelle!

OpenAI ha annunciato una partnership strategica con Broadcom finalizzata allo sviluppo e alla realizzazione dei suoi primi chip di intelligenza artificiale progettati internamente. Questa iniziativa risponde alle crescenti esigenze computazionali della società, impegnata nello sviluppo di modelli generativi avanzati come ChatGPT. I nuovi chip dovrebbero essere lanciati nella seconda metà del 2026 e avranno una capacità energetica complessiva di 10 gigawatt — più di cinque volte la potenza generata dalla diga di Hoover e sufficiente ad alimentare oltre 8 milioni di abitazioni negli Stati Uniti. Dopo l’annuncio, il titolo Broadcom è balzato di quasi l’8% all’apertura delle contrattazioni!

In base all’accordo, OpenAI si occuperà della progettazione delle unità di elaborazione grafica (GPU), mentre Broadcom sarà responsabile dello sviluppo tecnico, della produzione e dell’integrazione con i server e le infrastrutture dei data center. I nuovi sistemi verranno implementati sia nelle strutture di OpenAI che in data center gestiti da partner esterni. L’intera architettura farà affidamento sulla tecnologia di rete di Broadcom, incluse le soluzioni Ethernet, che potrebbero rappresentare un’alternativa valida allo standard attualmente dominante di Nvidia.

L’accordo si inserisce nella più ampia strategia di OpenAI volta a ridurre la dipendenza dall’offerta limitata e dai costi elevati dei chip Nvidia. In precedenza, OpenAI aveva già firmato un contratto con AMD per chip con una capacità di 6 gigawatt e collabora con Nvidia per costruire infrastrutture con ulteriori 10 gigawatt di potenza. Complessivamente, si tratta di 26 gigawatt di capacità computazionale contrattualizzata — più del consumo elettrico estivo complessivo della città di New York.

Per Broadcom, questo rappresenta uno dei contratti più grandi e prestigiosi nella storia dell’azienda. Tradizionalmente conosciuta per i chip di rete e le soluzioni per le telecomunicazioni, Broadcom sta ora diventando un attore chiave nel nascente settore delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale. Dalla fine del 2022, il titolo Broadcom è inserito in un solido trend rialzista, con un incremento di quasi sei volte. Inoltre, i ricavi dell’azienda continuano a crescere trimestre dopo trimestre, e ogni nuovo report finanziario conferma il peso crescente del segmento dei chip AI nella struttura complessiva dei ricavi. La partnership con OpenAI rafforza ulteriormente la posizione di Broadcom come uno dei principali beneficiari del boom globale dell’intelligenza artificiale.