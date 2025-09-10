Oracle: euforia dopo i guadagni, l'azienda cresce del 30%📈

Oracle ha catturato l’attenzione del mercato con i suoi risultati. Prima dell’apertura dei mercati, il titolo sale di oltre il 30%, generando una capitalizzazione di oltre 200 miliardi di dollari. L’azienda non ha soddisfatto le aspettative del mercato su EPS e ricavi, ma i dettagli del rapporto spiegano perché il mercato abbia reagito con tale euforia. Dopo Broadcom e Alphabet, il mercato ha deciso di portare Oracle a un nuovo ATH. La serie positiva delle aziende tecnologiche sembra non avere fine.

Il consenso degli analisti prevedeva EPS a 1,48$ e ricavi per 15 miliardi di dollari. Entrambi gli indicatori sono risultati sotto le attese, con dati pubblicati di 1,47$ EPS e 14,9 miliardi di ricavi. Vale la pena ricordare che il mercato aveva già scontato — principalmente per motivi stagionali — un calo dei risultati rispetto ai precedenti 1,7$ e 15,9 miliardi di dollari.

Cosa ha spinto il mercato a reagire con così tanta euforia alla valutazione dell’azienda?

Sebbene i ricavi totali siano stati inferiori alle attese, ciò che è risultato importante per gli investitori è stata la loro struttura. In particolare:

Crescita dei ricavi da IaaS (Cloud Infrastructure) : un aumento impressionante del 55% a/a .

Crescita dei ricavi da SaaS (Cloud Applications): incremento dell’11% a/a.

Inoltre, l’azienda vanta un colossale backlog di ordini, noto come RPO, che ha raggiunto 455 miliardi di dollari, segnando un incremento del 359% a/a!

Una tale sicurezza dei ricavi non solo convalida le alte valutazioni dell’azienda, ma realizza anche le previsioni di crescita più ottimistiche.

Ulteriore interesse degli azionisti è stato suscitato dal progetto “Stargate”, del valore di 500 miliardi di dollari, in cui Oracle collabora con OpenAI. Non è la prima volta che si parla di collaborazioni lucrative con grandi aziende del settore. I ricavi da “Multi-Cloud”, cioè le partnership con AWS, Google Cloud e Azure, sono aumentati di 15 volte a/a.

Questo indica una tendenza interessante tra i leader del settore, che sembrano preferire la collaborazione alla competizione.

L’azienda ha inoltre sorpreso positivamente con le spese per investimenti, in aumento da 25 a 35 miliardi di dollari. Questo dimostra che la società non intende rallentare il suo ritmo di crescita estremamente dinamico.

Analisti e commentatori concordano sul fatto che si tratti di un punto di svolta strategico e storico nella storia dell’azienda. Oracle ha dimostrato che la sua trasformazione da leader nei database a potenza nel campo del cloud e dei database non è solo possibile, ma è già una realtà.