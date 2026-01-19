Oro: le crescenti tensioni tra Stati Uniti ed Europa spingono i prezzi verso nuovi massimi 💰

Il rischio geopolitico è tornato con decisione al centro dell’attenzione dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato di intensificare i dazi contro gli alleati europei nel tentativo di ottenere concessioni sulla Groenlandia. La prospettiva di un ampliamento del conflitto commerciale, unita a tensioni aperte all’interno della NATO, ha fatto aumentare in modo significativo l’incertezza politica. Gli investitori hanno reagito riducendo l’esposizione agli asset rischiosi, spingendo al ribasso i futures azionari statunitensi e il dollaro, mentre l’euro e i metalli preziosi si sono rafforzati.

L’oro ha segnato nuovi massimi storici, rafforzando il suo ruolo di bene rifugio nei periodi di turbolenza. Europa e Regno Unito hanno annunciato immediatamente misure di ritorsione, segnalando al contempo la disponibilità a negoziare prima dell’entrata in vigore formale dei dazi. L’Unione Europea si sta preparando a reintrodurre un pacchetto di dazi di ritorsione da 93 miliardi di euro sui beni statunitensi, sospeso lo scorso anno e che potrebbe tornare automaticamente in vigore il 6 febbraio in caso di fallimento dei colloqui.

L’oro beneficia di afflussi di capitale alla ricerca di protezione contro shock politici, rischi commerciali e la crescente probabilità di una frammentazione dell’attuale ordine internazionale.

L'inizio dell'anno, in particolare gennaio, è stato storicamente favorevole per l'oro. L'attuale rialzo dei prezzi è ulteriormente rafforzato dalle forti tensioni geopolitiche.

L'oro continua a superare livelli successivi e si avvicina a 4.700 dollari l'oncia.