Pace Russia-Ucraina: L'impatto sul mercato italiano

I SETTORI DA MONITORARE
Sicuramente il settore della difesa é quello che potrebbe subire il contraccolpo piú duro visto che una pace andrebbe a minare la domanda di armamenti e di servizi ad esso connessi, parliamo ovviamente di uno scenario su scala globale che va ad interferire con tutti i titoli del settore difesa europeo. Altro settore da tenere monitorato é quello dell'energia in quanto strettamente legato alla questione russa, una situazione che ha portato non pochi problemi sia lato materie prime energetiche, sia lato corporate con alcune aziende del settore che hanno chiuso i rapporti strategici con la Russia. D'altro canto invece il settore delle costruzioni in quanto sará necessario intervenire direttamente sulla costruzione di una "nuova Ucraina" con nuove infrastrutture importanti come ponti e strade, cosí come nuovi edifici insutriali, commerciali e residenziali. Altro settore importante é quello delle telecomunicazioni che sicuramente potrebbe essere coinvolto nella ricostruzione della rete di telecomunicazioni che solitamente viene compromessa in uno scenario di guerra polungata come quello visto negli ultimi anni.
ATTENZIONE A LEONARDO
Leonardo é uno di quei titoli altamente coinvolti, sia in positivo che in negativo in questo scenario. Come detto in precedenza, una pace potrebbe essere deleteria per produttori e sviluppatori di armamenti che vedrebbero un drastico calo della domanda e una minor esigenza a lungo termine di vedere i confini dei paesi meno in pericolo. Al di lá delle possibili implicazioni sul piano pratico, a livello tecnico il titolo é fortissimo al rialzo nel lungo termine. Attenzione, da inizio anno il titolo performa oltre il 70% con un rendimento massimo raggiunto del 120%, ora peró ci troviamo in una condizione in cui vediamo un ritracciamento importante dai massimi, un ribasso dell'ordine del -20/25%. Una pace potrebbe esasperare questa condizione, sta di fatto che il trend é sicuramente positivo nel lungo termine, pertanto sará fondamentale osservare i test dei massimi in area 49 mentre i minimi in area 43 potrebbero fare da supporto per un'eventuale ripresa al rialzo.
Grafico Settimanale di Leonardo - Fonte: XStation
ENI, CHIUSURA CON LA RUSSIA
Proprio nel mese di giugno Eni ha siglato il divorzio con Gazprom e chiude definitivamente l'ufficio di rappresentanza che aveva in Russia, una scelta che potrebbe rivelarsi pessima in una condizione come quella attuale. Ricordiamo che questi rapporti potrebbero compromettere il futuro dell'Europa sul fronte energetico pertanto l'attenzione sui titoli del settore dovrebbe essere ai massimi livelli. Al momento peró il titolo, su base mensile, sembra non sbloccarsi dal punto di vista tecnico in quanto si trova in un laterale pluriennale dal quale non riesce ad uscire. Osservando le dinamiche mensili, il titolo presenta dei livelli importanti dai quali bisognerá fare attenzione in quanto test fondamentali. Parliamo di area 15,30 che risulta essere una forte resistenza nel lungo periodo. Il trend di breve su base settimanale sembra essere per ora intatto al rialzo, non si trova alcun segnale negativo.
Grafico Mensile di Eni - Fonte: XStation
BTP, COSA OSSERVARE?
Sui titoli di Stato ci dobbiamo sempre attenere a quella che é la teoria degli investimenti che vede inflazione e tassi di interesse come uniche variabili nella scelta di un'obbligazione da portare a scadenza. Al momento i nostri Btp risultano particolarmente convenienti sotto questo punti di vista, in quanto inflazione e tassi di interesse si trovano ben al di sotto dei livelli di rendimento offerti dalle obbligazioni stesse. Per il momento, nessuna criticitá da segnalare, sia per ora che per il futuro prossimo.
CONCLUSIONE
Nulla é delineato con precisione per il momento, nessun player fondamentale é stato messo al centro dell'attenzione per quanto riguarda la ricostruzione dell'Ucraina. Attenzione alle interferenze degli Usa che di fatto stanno conducendo le trattative e potrebbero chiedere qualcosa in cambio a fronte di un' Europa sostanzialmente immobile di fronte a questa trattativa, un punto a favore degli Usa nell'eventuale ricorstruzione dell'Ucraina. I settori coinvolti positivamente sono quelli legati alle costruzioni, infrastrutture, edilizia, telecomunicazioni, tutto ció che serve per ricorstruire un paese distrutto da una guerra. Il settore difesa e quello energetico sono quelli che potrebbero risentire negativamente di una pace, entrambi per via di un calo della domanda relativi ai servizi offerti. Sulle obbligazioni i fattori da considerare sono altri e non direttamente imputabili ad uno scenario di guerra o di pace.
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.