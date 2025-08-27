Risultati trimestrali di NVIDIA: il gigante dell'intelligenza artificiale sorprenderà di nuovo il mercato?

Oggi, dopo la chiusura del mercato, Nvidia (NVDA.US) pubblicherà i suoi risultati finanziari. Dopo guadagni dinamici negli ultimi mesi, le azioni della società restano vicine ai loro massimi storici, sebbene abbiano subito una leggera correzione nelle ultime settimane. Nvidia si trova attualmente vicino a livelli di valutazione record, rendendo i risultati del secondo trimestre un fattore chiave che potrebbe determinare la direzione futura del prezzo delle azioni. A tali valutazioni elevate, la società è particolarmente suscettibile a un aumento della volatilità. Il mercato delle opzioni prezza il possibile movimento del prezzo dopo la pubblicazione dei risultati intorno all’8,5%. L’analisi del mercato delle opzioni suggerisce una possibile variazione del valore di mercato di Nvidia di circa 260 miliardi di dollari in reazione all’annuncio dei risultati.

Fonte: xStation5

Prospettive per il Q2 2026

Gli analisti prevedono che i ricavi di Nvidia per il Q2 2026 raggiungeranno circa 46,23 miliardi di dollari, indicando una continua forte crescita rispetto ai periodi precedenti. Il segmento Data Center, principale motore di crescita, dovrebbe generare circa 41,25 miliardi di dollari di ricavi, supportando un’espansione significativa nelle soluzioni per data center e AI. Il segmento Gaming, pur più piccolo in termini di ricavi, resta rilevante con una previsione di circa 3,82 miliardi di dollari.

L’utile netto è stimato intorno a 24,92 miliardi di dollari, riflettendo una redditività molto alta con un margine netto del 54%. L’EPS rettificato è previsto intorno a 1,01 $.

L’incremento atteso della redditività si riflette anche nel margine operativo, stimato intorno al 63,5%, evidenziando una gestione efficiente dei costi e l’elevato valore aggiunto offerto dall’azienda. Le spese in ricerca e sviluppo, fondamentali per l’innovazione continua, sono stimate in circa 4,44 miliardi di dollari, pari a quasi il 10% dei ricavi.

Il free cash flow dovrebbe ammontare a circa 23,8 miliardi di dollari, indicando una forte generazione di cassa e stabilità finanziaria, che permettono ulteriori investimenti e crescita.

Nvidia continua a beneficiare di una posizione di mercato solida grazie alla crescente domanda di tecnologie legate all’AI e all’espansione dei segmenti data center e grafica. Gli investitori seguiranno con attenzione non solo i risultati finanziari, ma anche le previsioni sulla produzione di chip, le dinamiche della domanda dei nuovi modelli GPU e l’impatto di fattori esterni come le limitazioni nella disponibilità di materiali.

Dati finanziari e operativi stimati di Nvidia per il Q2 2026

Ricavi

Ricavi totali: 46,23 miliardi $

Data Center: ~41,25 miliardi $ Compute: ~34,1 miliardi $ Networking: ~5,1 miliardi $

Gaming: ~3,82 miliardi $

Professional Visualization: ~0,53 miliardi $

Automotive: ~0,59 miliardi $

OEM & Altri: ~0,11 miliardi $

Redditività

EBIT rettificato: ~29,36 miliardi $

EBITDA: ~29,58 miliardi $

Margine operativo (EBIT): 63,5%

Utile netto rettificato: ~24,92 miliardi $

Margine netto: 54%

EPS

EPS diluito rettificato: 1,01 $

EPS GAAP diluito: ~0,95 $

Costi e spese

R&D: ~4,44 miliardi $ (~9,6% dei ricavi)

Spese operative totali: ~4,02 miliardi $

Spese di vendita, generali e amministrative: ~0,75 miliardi $

Cash Flow

Free cash flow: ~23,8 miliardi $

CapEx: ~1,12 miliardi $

Indicatori finanziari

Margine lordo: ~72,1%

ROA: ~37,9%

ROE: ~97,4%

Restrizioni all’export e impatto

Nvidia ha registrato una significativa svalutazione di inventario di 5,5 miliardi $ relativa a chip destinati al mercato cinese, evidenziando l’impatto delle restrizioni USA. Nel primo trimestre fiscale 2026, l’azienda ha perso circa 700 milioni di dollari di ricavi a causa del divieto di spedizione dei chip H20; l’impatto totale delle restrizioni nei trimestri successivi era previsto significativamente più elevato.

La recente approvazione da parte delle autorità USA per esportare processori in Cina, sebbene soggetta a una tassa del 15% sui ricavi, apre nuove prospettive per Nvidia in questo mercato strategicamente importante. La Cina resta uno dei mercati tecnologici più grandi e in più rapida crescita, con enorme domanda di soluzioni AI e infrastrutture server. La possibilità di riprendere le esportazioni di chip consente a Nvidia di competere per mantenere una posizione forte rispetto ai concorrenti locali e sfruttare gli investimenti crescenti delle aziende e istituzioni cinesi nello sviluppo dell’AI.

Concorrenza Nvidia vs AMD

La rivalità tra Nvidia e AMD è centrale nel panorama delle GPU e delle soluzioni AI. Entrambe le aziende sviluppano costantemente le proprie tecnologie per guadagnare quote nei segmenti AI e data center in crescita. Nvidia, grazie alla sua architettura Blackwell avanzata e all’ecosistema GPU, mantiene un vantaggio in prestazioni e un ambiente software importante per i clienti corporate.

AMD investe pesantemente nello sviluppo di GPU e chip, offrendo prezzi competitivi e maggiore compatibilità con le piattaforme AI. L’azienda sta espandendo aggressivamente la sua presenza nei mercati asiatici, inclusa la Cina, creando ulteriori sfide per Nvidia, dati i vincoli all’export e la pressione sui prezzi.

Questa competizione stimola l’innovazione e accelera lo sviluppo della tecnologia AI, ma aumenta anche la pressione sui margini, costringendo entrambe le aziende a bilanciare continuamente qualità, prezzo e velocità nel lancio dei nuovi prodotti.

Valutazione

Nvidia rimane un’azienda altamente valutata, con un P/E forward attuale di circa 45,6x. Ciò indica che gli investitori si aspettano una continua crescita dinamica di ricavi e utili, ma una valutazione così elevata comporta anche la sfida di dover rispettare queste aspettative ambiziose.

L’analisi dei livelli storici del P/E forward mostra che l’attuale valutazione si colloca vicino ai massimi osservati negli ultimi anni, suggerendo che il mercato prezza Nvidia vicino ai picchi dei cicli precedenti. Una valutazione di questo tipo lascia poco margine a possibili delusioni sugli utili o segnali negativi dal mercato, che potrebbero innescare una forte correzione del prezzo delle azioni.

L’elevata valutazione di Nvidia si basa sulla sua posizione chiave nel segmento dei processori grafici e delle soluzioni AI, sul vantaggio tecnologico e sulla crescente domanda di chip avanzati per data center e AI. Tuttavia, gli investitori dovrebbero monitorare i rischi legati a pressioni regolamentari, restrizioni all’export e alla crescente concorrenza di AMD e altri attori.