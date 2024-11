Palantir sale dell'8% al nuovo ATH mentre la società prevede di trasferirsi al Nasdaq 📈

Le azioni di Palantir Technologies (PLTR.US) guadagnano l'8%, dopo che la compagnia ha annunciato che sposterà le sue azioni dalla NYSE al mercato Nasdaq Global Select; l'azienda ha intenzione di essere inclusa nell'indice Nasdaq 100 a partire dal 26 novembre. Palantir ha anche rinnovato un accordo pluriennale con il gruppo Rio Tinto, una compagnia globale di mineraria e metalli. L'accordo darà a Rio Tinto accesso alla piattaforma di intelligenza artificiale di Palantir per altri quattro anni. Già utilizzando Palantir Foundry da anni, Rio Tinto ha sviluppato un modello per il suo "Ontology", un gemello digitale che funge da struttura intelligente per le operazioni aziendali principali. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile La compagnia ha anche introdotto nuove funzionalità e toolkit per sviluppatori, durante il suo primo convegno per sviluppatori questa settimana. L'evento ha riunito 150 leader privati e governativi per conoscere le offerte della piattaforma AIP (Application Integration Platform). Gli strumenti presentati da Palantir includevano Ontology SDK 2.0, Platform APIs e Workflow Builder. L'azienda sta anche lavorando su altri progetti, tra cui Agent Studio, Platform Branching, Compute e Multi-Modal Data Plane. Palantir afferma che con il suo AIP, la costruttrice di case Lennar (LEN.US) è riuscita a realizzare progetti "50 volte più velocemente". Le azioni di Palantir (PLTR.US) stanno negoziando a doppio premio rispetto alla EMA200 (linea rossa); gli investitori sperano che le nuove piattaforme dell'azienda migliorino significativamente i suoi ricavi e profitti nei prossimi anni, pagando un enorme premio, con il rapporto prezzo-utili a 300. Fonte: xStation5 Cruscotti finanziari di Palantir

Gli investitori pagano un enorme premio per le azioni di Palantir, con un P/E Forward a 130 e un EV/EBITDA a 350. Gli investitori si aspettano che le nuove piattaforme AI facciano impennare ulteriormente le vendite di Palantir, e questo potrebbe essere il motivo per cui esiste effettivamente questo premio. Inoltre, l'azienda ha un ampio vantaggio competitivo nell'uso dell'AI e dell'analisi dei dati nel settore della difesa. Â Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Â Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

