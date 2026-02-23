Notizie sulle criptovalute: Bitcoin perde il 2% 🚩 Le criptovalute crolleranno di nuovo?

Le criptovalute registrano oggi cali moderati in un contesto di sentiment prudente a Wall Street e di persistente incertezza sui mercati globali. Il Bitcoin perde oltre il 2%, mentre l’intero mercato crypto continua ad affrontare una sfida significativa in termini di afflussi di capitale e coinvolgimento degli investitori. In particolare, l’offerta della stablecoin USDT è diminuita di oltre 3 miliardi di dollari negli ultimi due mesi, richiamando il modello di mercato ribassista osservato nel 2022. Dati on-chain USDT ha appena attivato un segnale visto in precedenza solo sul minimo di mercato del 2022. Storicamente, condizioni estreme di stress sulla liquidità hanno segnato potenziali aree di opportunità, ma solo dopo la conferma dell’esaurimento della pressione di vendita. Fonte: CryptoQuant Bitcoin ha registrato un livello di attività della rete contenuto per sei mesi consecutivi. L’ultima volta che si è osservata una dinamica simile è stato nel 2024, quando il prezzo di Bitcoin ha subito una correzione di circa il -30%. Fonte: CryptoQuant Il Binance Buying Power Index è sceso a livelli già osservati in passato. I dati indicano un pattern familiare: una finestra di domanda compressa, un mercato che sta prendendo fiato e, se la storia dovesse ripetersi, una configurazione che statisticamente ha spesso trovato una risoluzione al rialzo. Fonte: CryptoQuant, Binance Flussi verso gli ETF su Bitcoin ed Ethereum Nelle ultime sedute si sono registrati ancora deflussi netti dagli ETF su Bitcoin ed Ethereum. Wall Street sembra ridurre l’esposizione nonostante i significativi ribassi dei prezzi osservati nelle ultime settimane.

Fonte: Bloomberg Finance L.P. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Bitcoin ed Ethereum (D1, H1) Entrambe le criptovalute hanno registrato forti ribassi. Tuttavia, come si osserva sul timeframe orario, la pressione di vendita rimane persistente. L’assenza di un impulso strutturale della domanda è diventata il problema centrale del mercato crypto, forse persino più rilevante dell’overhang di offerta latente. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

