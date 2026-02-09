Panoramica del mercato: Novo Nordisk balza di oltre il 7% 🚀

Le azioni europee hanno mantenuto guadagni modesti, ma il tono del mercato resta selettivo e altamente differenziato. I risultati trimestrali sono generalmente solidi, tuttavia gli investitori reagiscono in modo critico anche a piccole deviazioni dalle stime, evidenziando un contesto di mercato ancora esigente rispetto alle azioni statunitensi.

Al momento della scrittura, lo Stoxx 600 registra un +0,25%, rimanendo vicino ai livelli record. Il DAX tedesco sale dello 0,23%, l’ITA40 italiano guadagna lo 0,98%, lo SPA 35 spagnolo cresce dello 0,35%, mentre il UK100 britannico scende dello 0,60%.

Le società dello Stoxx 600 sono sulla buona strada per una crescita dell’utile per azione (EPS) di circa l’8% nel 4° trimestre; il 61% ha superato le aspettative sugli EPS e il 58% ha battuto le stime sui ricavi. Nonostante ciò, il potenziale di rialzo per l’indice rimane limitato, poiché le reazioni del mercato sono spesso negative e le previsioni per il 2026 non hanno soddisfatto le aspettative elevate.

Le aziende sensibili ai dazi hanno registrato i risultati migliori dell’anno, mentre i titoli esposti alla Cina e le società focalizzate esclusivamente sull’UE hanno sottoperformato. I titoli value, growth e quality hanno superato le aspettative in modo più coerente rispetto ai momentum e alle small cap.

Settori a rischio AI sotto pressione: software, servizi di dati, editori, fornitori di informazioni finanziarie, gestori di asset alternativi e azioni del gaming hanno registrato cali mentre i mercati hanno prezzato rischi di margine a medio termine legati alla disruption dell’IA.

software, servizi di dati, editori, fornitori di informazioni finanziarie, gestori di asset alternativi e azioni del gaming hanno registrato cali mentre i mercati hanno prezzato rischi di margine a medio termine legati alla disruption dell’IA. Movimenti chiave di singoli titoli (Europa)

Novo Nordisk rimbalza +7% dopo la correzione di quasi il 25% della scorsa settimana, a seguito dell’annuncio di Hims & Hers che interromperà la vendita di copie di Wegovy dopo che la FDA ha rafforzato i controlli. UniCredit sale del +4% dopo aver presentato prospettive solide fino al 2030 e piani per restituire circa 50 miliardi di euro agli azionisti entro il 2030.

InPost balza del +13% per l’interesse di acquisizione, che valuta la società a 7,8 miliardi di euro. Macro globale Il partito al governo in Giappone, il LDP, ha ottenuto una supermaggioranza, mantenendo sotto i riflettori la politica commerciale di Takaichi e rafforzando le aspettative di espansione fiscale.

La proposta di sospensione biennale della tassa sulle vendite alimentari è considerata molto probabile e si stima possa generare un deficit fiscale annuo di circa 5 trilioni di yen, con implicazioni chiave per bond e valute.

Lo yen si è rafforzato a seguito di interventi verbali delle autorità giapponesi. USD/JPY scende dello 0,50%, e lo yen figura tra le valute G10 più forti nonostante la vittoria netta di Takaichi.

I metalli preziosi restano solidi: l’oro testa il livello di 5.000 dollari, in rialzo dell’1,0% nella giornata, mentre l’argento guadagna il 2,40% a 97 dollari.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.