PepsiCo con calo della redditività nel 3Q24 📊

PepsiCo (PEP.US) sta guadagnando leggermente oggi dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2024. I risultati dell'azienda sono stati per lo più in linea con le aspettative, ma ha leggermente abbassato le previsioni sui ricavi a causa del richiamo di alcuni prodotti nel suo segmento Quaker Food e dei boicottaggi dei prodotti dell'azienda in Medio Oriente.

La reazione di oggi ai risultati rimane moderata, soprattutto se confrontata con l'ultima pubblicazione dei risultati finanziari, quando il titolo è sceso di oltre il 2% all'apertura per chiudere in territorio positivo. Fonte: xStation

I ricavi netti dell'azienda nel 3Q24 rimangono a un livello simile rispetto all'anno precedente (-0,6% anno su anno), a causa di un contesto di tassi di interesse più elevati che continua a limitare il potere d'acquisto dei consumatori, i quali operano da tempo in un ambiente inflazionistico. Questa situazione macroeconomica sta influenzando le abitudini dei consumatori in relazione agli acquisti non essenziali, che includono gli snack e le bevande dell'azienda.

In misura più marcata rispetto alla dinamica dei ricavi, questa situazione si riflette in volumi di vendita in calo, che hanno interessato praticamente ogni segmento (ad eccezione delle vendite in Europa e nella regione Asia-Pacifico, dove i volumi di vendita sono aumentati dell'1% anno su anno in entrambi i casi). Il segmento Quaker Foods in Nord America è stato colpito più duramente dal calo, con volumi (così come i ricavi) in diminuzione del -13% anno su anno. Questo forte declino è il risultato del ritiro di alcuni prodotti, di cui l'azienda aveva già annunciato.

L'azienda deve inoltre affrontare un aumento dei costi, che ha portato il profitto operativo a scendere a 3,87 miliardi di dollari (-4% anno su anno). Questo, insieme a un aumento delle spese finanziarie, ha causato una diminuzione dell'utile per azione diluito a 2,13 dollari (rispetto ai 2,24 dollari dell'anno precedente). A livello di redditività , l'azienda ha deluso rispetto alle previsioni del consenso per l'utile per azione diluito di 2,28 dollari.

Risultati finanziari per il 3Q24:

Core EPS : $2.31 rispetto a $2.25 anno su anno, stima $2.30 (Consensus Bloomberg)

: $2.31 rispetto a $2.25 anno su anno, stima $2.30 (Consensus Bloomberg) Ricavi netti : $23.32 miliardi, -0.6% anno su anno, stima $23.8 miliardi

: $23.32 miliardi, -0.6% anno su anno, stima $23.8 miliardi Ricavi Frito-Lay Nord America : $5.89 miliardi, -1.1% anno su anno, stima $5.95 miliardi

: $5.89 miliardi, -1.1% anno su anno, stima $5.95 miliardi Ricavi Quaker Foods Nord America : $648 milioni, -13% anno su anno, stima $672 milioni

: $648 milioni, -13% anno su anno, stima $672 milioni Ricavi PepsiCo Beverages Nord America : $7.18 miliardi rispetto a $7.16 miliardi anno su anno, stima $7.28 miliardi

: $7.18 miliardi rispetto a $7.16 miliardi anno su anno, stima $7.28 miliardi Ricavi Europa : $3.95 miliardi, +6.5% anno su anno, stima $3.93 miliardi

: $3.95 miliardi, +6.5% anno su anno, stima $3.93 miliardi Ricavi America Latina : $2.92 miliardi, -4.6% anno su anno, stima $3.11 miliardi

: $2.92 miliardi, -4.6% anno su anno, stima $3.11 miliardi Ricavi Africa, Medio Oriente e Sud Asia : $1.55 miliardi, -3.9% anno su anno, stima $1.68 miliardi

: $1.55 miliardi, -3.9% anno su anno, stima $1.68 miliardi Ricavi Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda e Cina : $1.20 miliardi, -1.8% anno su anno, stima $1.23 miliardi

: $1.20 miliardi, -1.8% anno su anno, stima $1.23 miliardi Ricavi organici : +1.3% rispetto a +8.8% anno su anno, stima +3% Variazione ricavi organici Frito-Lay Nord America : -1%, stima 0% Variazione ricavi organici Quaker Foods Nord America : -13%, stima -10.4% Variazione ricavi organici PepsiCo Beverages Nord America : +1%, stima +1.86% Variazione ricavi organici America Latina : +3%, stima +4.49% Ricavi organici Europa : +6%, stima +7.45% Variazione ricavi organici Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda e Cina : -1% (rispetto a precedentemente: +9%), stima +2.92% Variazione ricavi organici Africa, Medio Oriente e Sud Asia : +6%, stima +11.4%

: +1.3% rispetto a +8.8% anno su anno, stima +3% EPS: $2.13 rispetto a $2.24 anno su anno, stima $2.28

Previsioni per il 2024:

Core EPS : $8.15 (previsione mantenuta), stime: $8.14

: $8.15 (previsione mantenuta), stime: $8.14 Crescita dei ricavi organici a una cifra bassa (precedentemente: crescita del 4%)

(precedentemente: crescita del 4%) Crescita dell’EPS in valuta costante: 8% (previsione mantenuta)

